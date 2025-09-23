[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 특이진세노사이드 화장품, 공후하

공후하가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 기능성화장품 부문을 수상했다.공후하는 20년 이상 홍삼 사포닌 피부 과학을 연구해 온 바이오 기업 비티진의 프리미엄 뷰티 브랜드다. 대기업의 ODM을 통해 쌓은 전문성을 바탕으로 피부 속까지 흡수되는 효소홍삼 공법(ECS)을 개발하고, 진세노사이드Rg3, 컴파운드K를 함유한 독자적인 성분을 활용해 피부 과학과 홍삼의 시너지를 극대화한 혁신적인 제품을 제공하고 있다.또한, 특이진세노사이드의 피부 흡수율을 높이고, 특이사포닌 Rg3와 Compound-K를 풍부하게 함유한 비티이엑스-디(BTEX-D)를 통해 주름 개선에 효과적인 솔루션을 제시한다. 특히, 섬유아세포 증식 촉진, 콜라겐 및 엘라스틴 합성 활성화, 피부 면역 강화 등의 복합적인 작용을 제안하고 있다.공후하는 연구개발부터 상품 기획, 생산, 판매까지 전 과정을 직접 관리하는 D2C(Direct To Consumer) 모델을 채택하고 있다. 이러한 방식을 통해 브랜드의 신뢰성을 높이고, 제품의 품질과 디테일을 꼼꼼히 관리하고 있다. 최근에는 브랜드 모델로 가수 이찬원을 발탁하며 브랜드의 신뢰도를 더욱 강화했다. 더불어 고품격 프리미엄 라인 ‘공후하 결(TM)’을 새롭게 론칭해 브랜드의 모든 노하우를 집약한 ‘프레스티지 인텐시브 리페어 크림’도 선보이고 있다.비티진 관계자는 “이번 수상은 보통의 뷰티 브랜드를 넘어 프리미엄 라인으로 확장돼 더 많은 소비자들에게 공후하의 우수한 제품을 알릴 수 있는 성과”라며, “앞으로 소비자들의 피부 건강과 아름다움을 지켜주기 위한 브랜드로 자리매김하며 나아갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com