[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 식약처 인증받은 홍삼사포닌, 더루트알지쓰리

더루트알지쓰리가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 홍삼사포닌 부문을 수상했다.더루트알지쓰리를 전개하는 비티진은 24년 넘게 사포닌(진세노사이드)만을 연구해 온 바이오 기업이다. 다양한 건강기능식품 및 제약회사에 원료 및 ODM 완제품을 공급하고 있다. Rg3는 인삼에는 거의 없고 홍삼에만 극미량 함유돼 있는데, 이러한 특이 사포닌 Rg3를 고함량 함유한 프리미엄 혈압 관리 제품이 ‘더루트알지쓰리올인원’이다.비티진은 ECS 기술을 통해 모든 제품들의 홍삼 성분 효능을 높이고, 효소에 의해 홍삼 성분이 더 몸에 잘 흡수되도록 만든 제품을 제공하고 있다. 지난 4월 23일에는 비티진이 개발한 ‘홍삼추출효소처리분말’이 식품의약품안전처로부터 ‘혈압 조절에 도움을 줄 수 있다’는 개별인정형 기능성을 인정받았다. 이는 ‘혈압 조절에 도움 주는 홍삼’을 인정받은 국내 첫 사례라는 것이 업체 측 설명이다.또한 비티진은 독자적인 특허 기술인 ECS(효소처리기술) 공법을 통해 다양한 약리 효능이 보고된 특이 사포닌 Rg3 함량을 10% 이상 끌어 올려 체내 흡수율을 높였다. 이는 일반 홍삼 대비 약 300배 높은 수치다.비티진 관계자는 “이번 수상은 단순히 홍삼 제품이 면역력, 피로개선이 아닌 혈압 조절 목적의 제품으로 인정받은 것은 물론, 혈압 관리에 대한 소비자들의 니즈가 반영된 긍정적인 성과”라며, “혈압 및 심혈관 질환으로 고민하는 이들은 물론, 검증된 홍삼 제품을 찾는 소비자들에게 새롭고 확실한 선택지가 될 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com