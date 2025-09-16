멕시카나치킨, 신제품 ‘와삭칸’ 인기

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 이 달 출시한 신제품 ‘와삭칸’이 소비자들의 연이은 호평을 이끌어내며 가파른 판매 상승세를 보이고 있다. ‘와삭칸’은 “숨길 수 없는 와삭함”이라는 컨셉으로, 겉과 속이 고루 매콤한 맛에 한 층 강화된 바삭한 식감이 조화를 이루어 누구나 부담 없이 제품 특유의 바삭함과 매운 맛을 즐길 수 있다는 점이 특징이다.멕시카나치킨은 이번 신제품 ‘와삭칸’ 출시로 ‘치필링’에 이은 또 하나의 메가히트 제품의 탄생을 기대하고 있으며, 이를 통하여 브랜드 경쟁력을 더욱 강화하고 보다 폭넓은 고객층을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있다.업체 관계자는 "‘와삭칸’은 제품 특유의 독창적인 매콤한 맛과 더욱 바삭한 식감 구현을 위하여 제품에 최적화된 파우더와 염지액을 별도로 개발 및 사용했으며, 최근 소비 시장의 트렌드 변화 동향과 고객의 니즈를 장기간에 걸쳐 면밀히 분석하여 여러 차례의 개선 과정을 거치는 등 각고의 노력 끝에 탄생시킨 제품"이라고 설명했다.또한"각종 프로모션과 고객 체험단 활동 등을 비롯해 고객과 직접 소통할 수 있는 다채로운 이벤트를 전개하고 있으며, 이를 통해 폭넓은 고객 층을 새로 확보하고 고객과의 소통을 더욱 확대해 나아갈 방침"이라고 전했다.멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “신제품 ‘와삭칸’은 다양함과 독특함을 추구하는 최근 소비 시장의 트렌드와 고객의 니즈를 적극 반영한 제품으로 기존에 접해왔던 매운 맛 제품에 바삭함을 강조한 재해석을 통하여 제품 차별화에 중점을 두고 기획됐으며, 고객 분들께 높은 품질과 새로움의 제공을 통하여 더욱 큰 만족을 느끼실 수 있도록 심혈을 기울여 준비한 제품이다. ‘와삭칸’의 독특한 매력이 고객 분들께 큰 만족감을 선사할 수 있을 것이라고 자신있게 말씀드린다. 앞으로도 저희 멕시카나치킨과 신제품 ‘와삭칸’에 고객 여러분들의 많은 관심과 성원 부탁드린다”고 전했다.한편, 멕시카나는 신제품 ‘와삭칸’ 출시 기념으로 멕시카나치킨 앱을 통하여 제품 구매시 4,000할인과 콜라 사이즈업 혜택을 제공하는 프로모션을 진행하고 있다. 이번 프로모션은 오는 30일까지 멕시카나치킨 자사앱 회원이라면 누구나 혜택을 누릴 수 있으며, 자사앱 내 팝업이나 이벤트 페이지 등을 통하여 쿠폰을 다운로드한 후 신제품 ‘와삭칸’ 구매 시 쿠폰을 사용하면 4,000할인과 콜라 사이즈업 혜택을 즉시 적용 받을 수 있다.이번 프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 채널과 멕시카나치킨 앱에서 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com