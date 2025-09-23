[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] 매장 맞춤형 결제 솔루션 제공, 히엘페이

히엘페이가 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 결제전문기업 부문을 수상했다.히엘페이는 2011년 설립된 국내 대표 결제전문기업으로, 매장 맞춤형 결제 솔루션을 제공하고 있다. 자체 보유한 결제 단말기 시스템 특허를 기반으로 전문화된 기기와 솔루션을 선보이며, 신속한 고객 응대와 철저한 보안 관리로 안정적인 매장 운영을 지원한다.히엘페이는 단순한 결제 기기를 넘어 매출 관리, 알림 서비스, 매장 홍보까지 아우르는 ‘매장 맞춤형 결제 솔루션’을 제공한다는 점에서 차별성을 인정받고 있다. 포스기·키오스크·테이블오더를 통합 관리·연동하는 서비스, 매출 분석 및 고객 관리 기능 등 가맹점의 편의성을 극대화한 서비스가 대표적이다.또한 히엘페이는 올해 차세대 POS ‘S포스(S POS)’를 선보이기도 했다. S포스는 세련되고 슬림한 디자인과 히엘페이만의 단독 컬러를 적용해 프리미엄 이미지를 강화했으며, 최신 SSD·CPU·RAM을 탑재해 최고 수준의 성능을 자랑한다. 이를 통해 매장의 공간 활용도를 높이고, 결제와 관리 속도를 크게 향상시켰다. 이번 신제품 출시는 가맹점주의 만족도를 높이는 동시에 고객 경험 개선으로 이어질 것으로 기대된다.송용석 히엘페이 대표이사는 “사장님들의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 매장의 현실적인 고민을 해결할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 앞으로도 든든한 동반자가 되겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com