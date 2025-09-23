[2025 한국브랜드만족지수 1위] 헬스케어 웰빙 브랜드, 닥터신(Dr. Shin)

닥터신(Dr. Shin)이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 웰빙브랜드(기능성베개) 부문을 9년 연속 수상했다.2016년 설립된 닥터신은 ‘의학과 생활의 사이를 고민하는 브랜드’를 모토로 다양한 생활 헬스케어 및 웰빙 제품을 선보이며 꾸준히 성장해왔다. 특히 근육 통증 완화와 운동 보조 기능을 갖춘 저주파 자극기 ‘닥터신 PT100’은 제일정형외과병원 전 병동에 설치되며 효과를 입증했고, 방문재활운동센터 제일리핏케어에도 납품되어 병원 방문이 어려운 환자들의 재활을 돕고 있다.최근 닥터신은 기능성 베개 라인업에 혁신 기능을 더하며 주목받고 있다. ‘에어밸런스 베개’는 머리와 목, 어깨의 압력을 고르게 분산시키는 공기 유동 구조와 체형 맞춤 조절 기능을 통해 숙면과 바른 자세를 동시에 돕는다. ‘에어밸런스 베게’는 와디즈 크라우드 펀딩을 통해 목표금액의 4,533%를 달성하고 성공적으로 마감해 소비자들의 높은 관심과 만족도를 입증했다.또한 닥터신은 프리미엄 저주파 자극기 PT100의 미니 버전을 연구·개발 중이다. 기존 PT100의 핵심 기능을 집약해, 고가 제품 구매가 부담스러운 소비자들도 합리적인 가격에 접근할 수 있도록 준비하고 있다.닥터신은 이 외에도 기존 기능성 베개인 머리·허리·위편한 베개와 관절 건강 기능식품인 관절6 등 다양한 생활 헬스케어 웰빙 제품들을 통해 소비자와의 접점을 넓히고 있다.닥터신 관계자는 “앞으로도 고객의 건강한 삶을 위해 연구와 혁신을 이어가며, 보다 많은 이들이 일상에서 부담 없이 사용할 수 있는 웰빙 솔루션을 제공할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com