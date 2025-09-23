[2025 한국브랜드만족지수 1위] 국가기술자격증 온라인 교육 전문기업, 배울학

배울학이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 온라인교육(국가기술자격증) 부문을 8년 연속 수상했다.배울학은 ‘배움의 즐거움을 전달할 수 있는 교육 콘텐츠 제작’이라는 기업철학을 바탕으로 국가기술자격증 인터넷강의(인강)를 제공하는 온라인 교육 전문 기업이다. 현재 전기기사, 산업안전기사, 에너지관리기사, 소방시설관리사 등을 비롯해 총 41개 분야 자격증의 온라인 강의를 서비스하고 있으며, 이후에도 여러 국가기술자격증 과정을 계속 오픈할 예정이다.배울학은 커리큘럼부터 촬영, 강의 교재까지 자체 제작을 지향하고, 매년 강의 리뉴얼을 통해 높은 강의 수준을 유지해왔다. 또한 경제적 부담을 덜어주는 ‘평생연장 시스템’, 동기부여를 위한 ‘100% 장학 시스템’ 등 수강생의 입장을 고려한 제도 도입으로 긍정적인 평가를 받고 있다.배울학 관계자는 “8년 연속 한국브랜드만족지수 1위를 수상하게 되어 영광”이라며 “수강생 모두 합격할 수 있는 강의를 제공하겠다는 목표 하나로 정진해왔는데, 그 진심이 학습자에게 잘 전해진 것 같아 기쁘다. 앞으로도 초심을 잃지 않고, 고객에게 받은 응원과 사랑을 합격으로 돌려줄 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com