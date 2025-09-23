[2025 한국브랜드만족지수 1위] 미국·캐나다 진출 두피케어 브랜드, 탑스칼프

탑스칼프가 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 뷰티(탈모관리) 부문을 7년 연속 수상했다.탑스칼프는 두피 탈모케어 전문 브랜드이다. 운영사 비오엠코스메틱(주)는 작년 7월 캐나다 온타리오 주 리치몬드점을 오픈한데 이어, 최근 미국 조지아주 지점을 추가 오픈하며 글로벌 브랜드로 자리매김 하고 있다.또한 국내에서도 확장 발걸음을 멈추지 않아 서울 서초점과 경기 광명철산점을 새로 오픈하며 전국 26개의 지점 네트워크를 구축, 안정적인 운영과 브랜드 신뢰도를 높이고 있다.탑스칼프는 고객별 두피 상태를 분석해 제공하는 퍼스널 맞춤 케어와 매월 가맹점 서비스 점검을 통한 품질 유지로 소비자 신뢰를 얻었으며, 이러한 노력은 꾸준한 사랑으로 이어졌고, 브랜드는 이제 두피 탈모케어의 대중화를 이끌고 있다는 게 업체 측 설명이다.비오엠코스메틱 관계자는 “국내에서 얻은 성공 경험을 해외에서도 재현하고 싶다”며 “어디서든 탑스칼프만의 차별화된 서비스를 만날 수 있도록 글로벌 네트워크를 확대해 나갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com