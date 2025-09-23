[2025 한국브랜드만족지수 1위] 전기·통신·소방 전문 입찰정보사이트, 전기넷

전기넷이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 정보서비스(입찰정보 및 분석) 부문을 6년 연속 수상했다.전기넷은 전기·통신·소방 분야 전문 입찰정보 사이트로, 업계에서 꾸준한 신뢰와 높은 만족도를 얻으며 브랜드 경쟁력을 입증해오고 있는 기업이다.특히 전기넷은 회원들이 업체정보만 인증하면 곧바로 적격심사 점수가 자동 계산되는 서비스를 제공하고 있어, 복잡한 심사 기준을 손쉽게 확인하고 대비할 수 있도록 돕는다. 또한 사이트 내에서는 입찰을 보다 유리하게 이끌어 갈 수 있는 분석프로그램 3종을 무료로 제공해 회원들의 낙찰 가능성을 실질적으로 높이고 있다.이와 같은 서비스 차별화로 인해 전기넷은 신규 회원뿐만 아니라 꾸준히 사이트를 이용하는 충성 회원 비중이 높다는 특징을 보이고 있다. 이는 단순한 정보 제공을 넘어, 실제 낙찰에 도움이 되는 실질적인 플랫폼으로 자리잡았음을 방증한다는 게 업체 측 설명이다.전기넷 관계자는 “앞으로도 전문 입찰정보 사이트로서 고객의 성공적인 낙찰을 돕는 데 최선을 다할 것”이라며 “보다 효율적이고 편리한 서비스를 통해 업계의 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com