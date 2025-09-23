[2025 한국브랜드만족지수 1위] 매트리스 전문 브랜드, 센스맘
센스맘이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 고객만족브랜드(매트리스) 부문을 6년 연속 수상했다.

센스맘은 2012년 론칭 이후 ‘3D 입체 패턴’ 매트리스를 선보이며 업계에 새로운 변화를 이끌어 왔다. 바닥과 침대 양쪽에서 모두 사용할 수 있는 다용도 매트리스를 통해 다양한 생활 환경에 최적화된 제품을 제공해 왔으며, 이러한 차별화된 제품력으로 누적 매출 약 4,800억 원을 달성했다.

또한 2023년 선보인 하이엔드 브랜드 ‘드모아 에어웹 매트리스’는 홈쇼핑과 공식몰을 중심으로 큰 인기를 얻고 있다. 해당 제품은 신소재 POE를 원료로 사용해 거미줄처럼 얇은 섬유를 촘촘히 엮은 ‘에어웹 공법’으로 제작됐으며, 단단하면서도 통기성이 뛰어나 바닥과 침대 모두에서 활용할 수 있다.

올해는 2레이어 구조로 업그레이드된 신제품 ‘드모아 에어웹 매트리스7’을 출시하면서 제품 라인업을 확대했다. 이 제품은 양면 사용이 가능해 사용자가 원하는 쿠션감과 지면감을 선택할 수 있으며, 7cm 높이 설계로 보다 견고한 사용감을 원하는 고객층의 니즈를 충족시켰다.

강경모 주식회사 센스맘 대표는 “센스맘 매트리스와 하이엔드 브랜드 ‘드모아 매트리스’를 사랑해 준 고객들에게 감사드린다”며 “앞으로도 소비자 중심의 서비스를 강화하고, 프리미엄 매트리스 시장을 선도하는 브랜드로서 입지를 더욱 확고히 해 나가겠다”고 말했다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com