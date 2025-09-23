[2025 한국브랜드만족지수 1위] 프리미엄 이너뷰티 브랜드, 리즈랩

리즈랩이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 건강기능식품(멀티비타민) 부문을 5년 연속 수상했다.리즈랩은 건강기능식품 전문기업 (주)밸런스웨이의 프리미엄 이너뷰티 브랜드다. 대표 제품인 ‘리즈랩 바이알 이뮨 플러스’는 하루 한 병으로 22종의 필수 영양소를 손쉽게 섭취할 수 있는 올인원 멀티비타민&미네랄 제품으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.해당 제품은 식품의약품안전처의 건강기능식품 GMP 인증을 보유한 시설에서 100% 국내 생산으로 제조되며, 인체적용시험과 독성실험 결과를 포함한 모든 기준을 충족해 안심하고 섭취할 수 있다.또한 비타민B군, 비타민C, 비타민D, 비타민E 등 13종의 비타민과 아연, 셀렌, 몰리브덴 등 9종의 미네랄을 함유하고 있으며, 정상적인 면역 기능을 포함해 총 40가지 기능성을 인정받았다.리즈랩 관계자는 “5년 연속 한국브랜드만족지수1위를 수상하게 되어 매우 뜻깊다”며 “브랜드에 대한 신뢰와 사랑을 보내주신 고객분들 덕분에 가능했던 성과”라고 전했다.이어 “앞으로도 프리미엄 이너뷰티 브랜드로서 최고의 품질과 차별화된 제품, 다양한 혜택으로 보답하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com