[2025 한국브랜드만족지수 1위] 건강기능식품 브랜드, 푸드올로지

푸드올로지가 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 건강기능식품(헬스 솔루션) 부문을 2년 연속 수상했다.푸드올로지(FOODOLOGY)는 바쁜 현대인들의 균형 잡힌 일상을 위해 약사, 영양사, 건강관리사 등 전문가들이 제품 기획부터 상담까지 전 과정에 함께 참여하고 있다. 단순히 좋은 성분을 담는 것을 넘어, 성분이 체내에서 어떻게 작용하는지를 과학적으로 설계해 고객들의 신뢰를 얻고 있다.이처럼 푸드올로지는 개인 라이프 스타일에 맞는 맞춤형 건강 솔루션을 제안해 주목을 받고 있으며, 일명 ‘빨간통·파란통 다이어트’로 알려진 ‘콜레올로지 컷’, ‘맨올로지 컷’을 통해 높은 인기를 얻고 브랜드 인지도를 크게 높였다.최근에는 지중해 햇살과 자연 친화적 웰니스 라이프스타일을 콘셉트로 한 신규 라인 ‘MINDFUL(마인드풀)’을 론칭하고, ‘지중해 올리브오일’, ‘지중해 레몬그린티’, ‘지중해 레몬버베나’, ‘지중해 아티초크’ 4종의 신제품 선보였다.관계자는 “푸드올로지는 단순한 건강기능식품을 넘어, 현대인의 라이프 스타일에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제안해 온 결과 200만 고객의 선택을 받을 수 있었다”며 “앞으로도 고객 중심의 제품 개발과 철저한 품질 관리로 건강과 일상의 균형을 함께 제안하는 브랜드로 성장하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com