[2025 한국브랜드만족지수 1위] 중·고등 내신 대비 학습 플랫폼, 족보닷컴

족보닷컴이 '2025 한국브랜드만족지수 1위' 교육(문제은행) 부문을 2년 연속 수상했다.25년째 서비스를 운영 중인 족보닷컴은 국내 대표 전과목 내신공부 문제은행으로, 과목별 전문 출제진이 제작한 누적 1,000만개 이상의 문항 DB를 보유하고 있다.국어, 영어, 수학, 사회, 과학은 물론 기술·가정, 도덕 등 전 교과의 최신 출제 경향과 22개정 교육과정까지 반영한 콘텐츠를 제공하며, 반복 학습을 통해 실전 감각과 문제 해결 능력을 키울 수 있도록 돕는다.또한 '족보닷컴 앱'에서는 전과목 시험지 열람과 필기 기능을 지원하며, AI 에듀테크 기술력을 기반으로 한 풀이 TIP 서비스를 통해 필수 개념을 짚어주고 해결 전략을 제공한다. 최근에는 e스포츠 프로 구단 BNK FEARX와 전략적 업무 협약을 체결해 교육과 청소년 문화의 융합을 시도하고 있다.교육지대 우희철 대표는 "앞으로도 AI와 데이터 기반 개인별 맞춤 학습을 강화하며 각자의 학습과 성취도 성장을 돕는 교육 플랫폼으로 발전하도록 힘쓰겠다"라고 전했다.