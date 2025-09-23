[2025 한국브랜드만족지수 1위] 환자 중심의 프리미엄 의료 서비스 실현, 나나성형외과

나나성형외과가 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 고객만족브랜드(성형외과) 부문을 2년 연속 수상했다.나나성형외과는 지난 2018년 개원해 ‘아름다움을 통한 고객 행복 실현’이라는 비전 아래 고객의 입장을 먼저 생각하는 성형외과다. 최근에는 단독 건물 전체를 사용하는 청담 신사옥 확장 이전과 함께, 코성형 분야 전문성을 강화하기 위한 ‘코성형연구소’ 설립으로 프리미엄 의료 서비스 체계를 확립했다.청담 신사옥에는 고객 프라이버시를 최우선으로 고려한 1:1 전용 상담 라운지와 전용 대기 공간이 도입됐으며, 수술실·회복실 규모도 대폭 확장해 환자 편의성과 안전성을 한층 높였다. 또한 최신 의료 장비 및 첨단 인프라를 통해 보다 정밀하고 안전한 수술 환경을 제공한다.2025년 신설된 ‘코성형연구소’는 김일환·권병윤·조진태 원장을 중심으로 동양인의 코 구조 특성에 맞춘 수술 기법을 연구·표준화하는 전문 기관이다. 본 연구소는 매월 케이스 스터디와 학술 교류를 통해 비개방 코성형 기법 ‘엔젤코’를 고도화하고 있으며, 자가연골·자가혈액접착제를 활용해 흉터를 최소화하고 회복 기간을 단축하는 맞춤형 코성형 기술을 발전시켜 나가고 있다.이외에도 ‘가슴성형 전담 의료진 6인 체제’를 유지하고 있으며, 누적 보형물 사용량의 경우 업계 최고 수준의 기록을 보유하고 있다.황동연 대표원장은 “청담 신사옥 확장, 코성형연구소 설립과 더불어 국제 학술 교류, 연구 활동을 지속적으로 확대해 국내뿐 아니라 세계적으로 인정받는 성형외과 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com