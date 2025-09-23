[2025 한국브랜드만족지수 1위] 광통신 제품 개발 생산 브랜드, 옵티코어

옵티코어는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 광트랜시버와 광다중화장치 제품 및 관련 반제품·부품을 개발·생산·판매하는 기업이다. 1949년 설립됐으며, 올해 AI 데이터센터용 초고속 광트랜시버 사업에 역량을 집중하고, 6G·자율주행 등 신사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보에 나서고 있다.
옵티코어가 공급하는 제품은 400G 및 800G급 AI 데이터센터의 서버용 초고속 광트랜시버이다. 데이터센터의 필수 제품인 광트랜시버는 국내 주요 IT서비스 업체와 함께 호환성, 안정성 검증을 완료하였으며 동시에 대기업 및 정부기관 데이터센터 연내 수주를 앞두고 있다.
빠르게 성장하고 있는 사업 규모에도 옵티코어는 윤리경영을 견고하게 지키고 있다. 옵티코어는 공정한 거래 문화 조성, 차별 없는 평등한 대우와 기회 제공, 안전한 근무 환경 조성 등 인력을 바탕으로 한 지속가능한 경영을 최우선 가치로 두고 있다.
옵티코어 관계자는 “AI 데이터센터 시장에서의 안정적 성과를 기반으로 글로벌 진출을 확대하고, 동시에 6G 및 자율주행 신사업 준비를 통해 중장기 성장 동력을 강화하겠다”고 전했다.
