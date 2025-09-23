[2025 한국브랜드만족지수 1위] 광통신 제품 개발 생산 브랜드, 옵티코어

옵티코어가 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 지속가능경영브랜드(윤리경영) 부문을 수상했다.옵티코어는 광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 광트랜시버와 광다중화장치 제품 및 관련 반제품·부품을 개발·생산·판매하는 기업이다. 1949년 설립됐으며, 올해 AI 데이터센터용 초고속 광트랜시버 사업에 역량을 집중하고, 6G·자율주행 등 신사업을 통한 중장기 성장 모멘텀 확보에 나서고 있다.옵티코어가 공급하는 제품은 400G 및 800G급 AI 데이터센터의 서버용 초고속 광트랜시버이다. 데이터센터의 필수 제품인 광트랜시버는 국내 주요 IT서비스 업체와 함께 호환성, 안정성 검증을 완료하였으며 동시에 대기업 및 정부기관 데이터센터 연내 수주를 앞두고 있다.빠르게 성장하고 있는 사업 규모에도 옵티코어는 윤리경영을 견고하게 지키고 있다. 옵티코어는 공정한 거래 문화 조성, 차별 없는 평등한 대우와 기회 제공, 안전한 근무 환경 조성 등 인력을 바탕으로 한 지속가능한 경영을 최우선 가치로 두고 있다.옵티코어 관계자는 “AI 데이터센터 시장에서의 안정적 성과를 기반으로 글로벌 진출을 확대하고, 동시에 6G 및 자율주행 신사업 준비를 통해 중장기 성장 동력을 강화하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com