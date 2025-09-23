[2025 한국브랜드만족지수 1위] 고압산소치료기 개발 기업, 인터오션

인터오션이 ‘2025 한국브랜드만족지수 1위’ 의료기기(고압산소치료기) 부문을 수상했다.인터오션은 국내 최초로 다인용 고압산소챔버를 개발하면서 고압산소치료기 국산화의 역사를 써 내려가는 등 끊임없는 혁신과 기술 개발로 대한민국 의료 산업의 새로운 지평을 열어왔다.이러한 가운데 안전성과 효율성을 겸비한 첨단 고압산소치료기를 지속적으로 선보이고 있으며, ‘트리니티(TRINITY)’와 ‘인피니티(INFINITY)’ 시리즈의 경우 환자 중심 설계와 최적화된 치료 환경 구축으로 호평을 받으며 대학병원 및 종합병원 등 전국의 주요 병·의원에 빠르게 도입됐다.이외에도 인터오션은 고령자와 장애인까지 아우르는 환자 친화형 모델 개발에도 앞장서고 있다. 전동 높이 조절 베드, 자동 리프트, 점자 안내 및 음성 안내 시스템, 추가 안전 손잡이, 슬라이딩 스트레처카 등 세심한 혁신은 환자의 편의성과 안전성을 크게 높였다는 평가를 받고 있다.(주)인터오션 채재익 대표이사는 “인터오션은 장비를 만드는 기업을 넘어, 환자와 의료진 모두가 신뢰할 수 있는 가치를 만드는 기업”이라며 “‘대한민국 고압산소치료기 1위’라는 위상에 걸맞게 앞으로도 고압산소치료의 저변 확대뿐 아니라 국민 건강 증진 및 사회적 가치 실현에 앞장서겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com