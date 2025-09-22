5000포인트 시대를 위한 투자 대전환김학균 지음│어바웃어북│2만2000원2025년 6월 코스피 지수가 3년 5개월 만에 다시 3000포인트를 돌파했다. 시장 분위기는 ‘코스피 5000 시대’에 대한 기대감으로 바뀌었다. 주식시장이 새로운 국면에 들어서자 투자자들의 시선은 자연스럽게 5000포인트 달성의 가능성으로 모이고 있다. 저자는 시장의 역사와 데이터를 근거로 코스피 5000 시대의 도래를 낙관한다. 1972년부터 2024년까지 53년 동안 코스피는 36개년 상승했으며 연간 상승 확률은 67.9%에 달했다. 현재 3000포인트 수준인 코스피가 5년 후 5000포인트에 도달하려면 연평균 10.7%씩 상승해야 한다. 이 정도 상승세는 역사적으로 결코 드문 일이 아니다. 실제로 2015~2024년 코스피 상장사의 당기순이익 총계는 연평균 8.8% 증가했다. 여기에 자본시장 체질 개선을 위한 정부·기업·투자자의 노력이 더해진다면 5000포인트는 결코 허황된 목표가 아니다. ‘코스피 5000포인트’는 단순한 주식시장 활성화 정책이 아니다. 마침내 도래한 투자 대전환의 시기, 이 책의 18가지 인사이트는 코스피 5000포인트 시대를 여는 투자 열쇠가 될 것이다.직원들이 회사를 샀다김영수·한대웅 지음│마이라이프│1만9800원1100여 명의 직원 중에 830명은 결단을 내렸다. 5000만원은 지금도 그렇고 당시에는 직장인에게 가치가 더 큰 돈이었다. 그들은 출자금 5000만원이 사라질 수 있다는 불안감 속에서도 인수팀과 서로를 믿고 ‘종업원의 직접 인수’에 참여했다. 그들은 매각 주관사인 산업은행과 한진중공업 본사 앞에서 ‘바른 매각’을 촉구하는 집회에 참여하고 인수 관련 설명회에 적극 참여하는 등 자신들의 열의를 표현했다. 한국종합기술의 임직원들은 스스로가 기업의 주인임을 증명한 셈이다.기본경제 기본사회유영성 지음│다할미디어│2만원저자는 기본소득과 지역화폐에 관한 오랜 실증적 연구 경험을 바탕으로 한국 사회에서 시장경제가 보여준 한계를 직시하고, 인간의 존엄과 삶의 지속가능성을 중심에 둔 새로운 구조적 질서로서 기본경제·기본사회 이념을 정립하고 이를 통해 ‘진짜 성장과 분배’의 길을 설계한다. ‘기본경제’란 인간다운 삶을 위해 꼭 필요한 영역에서 안정적이고 지속가능한 생산·분배·소비 체계를 다시 설계한다는 개념이며 이는 시장이 다루지 못하는 삶의 기초 조건을 공공적이고 공동체적인 방식으로 회복하려는 시도이다.50부터, 느리게 나이 드는 습관아보 마사히로 등 지음│이용택 역│이너북│1만8000원노년내과 의사에게 배우는 건강하게, 느리게 늙는 법. 100세 시대라는 말이 무색하게 현실적으로 건강하게 활동하는 건강수명은 70대 초반이다. 인생을 마무리하는 시기에 다른 사람의 도움이나 간병 없이는 힘들다는 것. 인생의 마지막까지 쌩쌩하게 돌아다니며 생활을 즐기려면 관절을 다치지 않게 관리하고 뇌졸중이나 치매에 걸리지 않게 해야 한다. 그렇다면 어떻게 살아야 할까? 이에 대한 해답은 20여 년간 15만 시니어를 진료하며 병 없이 오래 사는 사람들을 연구한 명의들이 알려주는 방법을 알려주는 책이 드디어 출간됐다.당질 혁명야마다 사토루 지음│오현숙 역│이아소│1만7000원식곤증은 단순한 피로가 아니라 ‘당질 피로’의 신호다. 점심을 먹고 나면 왜 졸린 걸까? 잠을 충분히 못 자서? 나이가 들어서? 식사 후에 만성적으로 잠이 온다면 단순한 수면 부족이나 나이 때문이 아니다. 이 책은 우리가 매일 겪는 식후 나른함, 졸음, 집중력 저하, 목덜미의 뻐근함 같은 증상이 모두 ‘식후 고혈당’과 ‘혈당 스파이크’에서 비롯된 피로, 즉 ‘당질 피로’라고 경고한다. 이런 증상을 앓고 있다면 몸이 서서히 손상되고 있다는 뜻이며 건강검진으로는 발견되지 않는 ‘당질 피로’가 이미 시작된 것이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com