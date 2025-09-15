북수원이목지구 디에트르 더 리체. 대방건설 제공

분양가 상승에 이어 전세가격까지 빠르게 오르면서 실수요자들의 ‘내 집 마련’ 움직임이 뚜렷해지고 있다. KB부동산 월간 주택시장 통계에 따르면, 2024년 7월 대비 2025년 8월 수도권 아파트 전세가는 3.36% 상승한 것으로 나타났다. 이는 같은 기간 전국 평균 상승률인 1.54%의 두 배가 넘는 수치로, 수도권을 중심으로 한 전세가 상승세가 더욱 가파르게 나타나고 있음을 보여준다. 서울은 같은 기간 4.48%가 오르며 전세 수요자들의 부담을 한층 더 키우고 있다.이에 더해 내년 수도권 입주물량은 올해 대비 약 27% 줄어들 것으로 예측돼 전세 수급 불균형은 더욱 심화될 전망이다. 여기에 전세대출 요건까지 강화되면서 일부 실수요자들이 매수시장으로 눈을 돌리는 사례가 늘고 있다. 한국부동산원이 발표한 7월 2주차 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 전세가격 상승률은 0.08%로, 전주(0.07%)보다 오름폭이 커졌다.이러한 흐름 속에서 이른바 ‘똘똘한 한 채’를 원하는 실수요자들의 교통, 단지 및 주변 인프라, 교육환경 등을 모두 만족시키는 합리적 분양 단지에 대한 관심이 높아지고 있다. 그중 수원 장안구 이목동에 대방건설이 선보이는 ‘북수원이목지구 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 눈길을 끈다.현재 선착순 분양 중인 해당 단지는 전용 84~141㎡의 중대형 평면으로 구성되며, 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5%의 조건으로 초기 자금 부담을 낮췄다. 입주 전 전매도 가능하며, 계약안심 보장제까지 적용돼 계약 이후 분양가 인하·옵션 제공 등 혜택이 소급 적용되는 것도 실수요자에게는 큰 장점으로 작용한다. 이에 더해 단지 바로 앞에 유치원 및 초등학교 예정 부지와 대형 학원시설 유입이 계획된 교육 중심 입지에 위치해 있어, 자녀를 둔 수요자의 선호가 높다.단지 내에는 실내 수영장, 사우나, 유아풀, 북카페, 골프연습장, 어린이도서관 등 프리미엄 커뮤니티 시설이 마련돼 있으며, 12%대의 낮은 건폐율과 단지 내 분수정원, 숲길공원 등이 조성돼 쾌적하고 자연 친화적인 주거 환경을 제공한다. 단지 인근에는 약 축구장 10개 규모의 근린공원 조성도 예정돼 있다.총 4,200여세대가 계획된 미니신도시급 입지의 이목지구 내에는 대형 업무·상업 권역도 계획되어 우수한 주거 환경을 갖출 예정이다. 더불어 인근에 위치한 ‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 구도심 인프라도 편리하게 이용할 수 있다.특히 성균관대역(지하철 1호선) 도보권에 위치한 해당 단지는 추후 한 정거장만에 ‘수도권광역급행철도(GTX)-C노선(공사 중)’ 및 ‘신분당선(호매실~광교중앙역) 연장 노선(공사 중)’과 연계 가능한 광역 교통망도 갖출 전망이다. ‘인덕원~동탄 복선전철 106역(가칭, 공사 중)’도 인근에 조성될 예정이다.이에 더해 북수원IC와 인접하여 자차 이용 시 약 30분대에 사당, 양재 등 주요 강남권 진입이 가능해, 서울 통근이 용이한 입지다. 인근으로는 반도체 클러스터 조성에 따른 R&D사이언스파크와 AI 지식산업벨트인 북수원 테크노밸리(예정)가 예정되어 있다.대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com