손경식 한국경영자총협회 회장을 비롯한 경제6단체 대표들이 18일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 노조법 개정안 수정을 촉구하고 있다. /2025.8.18. 사진=한경 김범준 기자

경제 5단체 중 하나인 한국경영자총협회(이하 경총)가 정부가 내 놓은 ‘노동안전 종합대책’과 관련 재계를 대표해 이재명 정부에 즉각 반발 입장을 나타냈다.15일 경총에 따르면 “금일 정부는 관계부처 합동으로 중대재해를 줄이기 위한 ‘노동안전종합대책’ 을 발표했다”며 “금번 대책은 수사 및 처벌수준 강화, 고강도 경제적 제재 부과 등 중대재해 발생기업에 대한 엄벌기조와 근로자 권리보장 등이 핵심 내용”이라고 설명했다.경총은 “경영계는 중대재해 예방을 위한 기업의 관리책임이 중요하다는 점을 깊이 공감하며 엄중히 그 역할과 책임을 다할 것”이라면서도 “금번 대책과 같은 강력한 엄벌주의 기조가 중대재해 예방을 위한 효과적인 방안인가에 대해서는 의문을 제기하지 않을 수 없다”고 지적했다.이어 “그동안 정부는 사회적 논란이 되는 중대재해 발생 시마다 근본적 예방 대책 없이 사후처벌 강화에만 집중한 대책방향을 내놓았다”며 “산업안전보건법 등 우리나라 안전보건관계 법령의 사업주 처벌이 이미 최고 수준이며 세계에서 유례를 찾을 수 없는 중대재해처벌법이 제정·시행되고 있으나 산재감소 효과는 뚜렷이 나타나지 않고 있다”고 꼬집었다.특히 “이러한 상황에서 금번 대책에는 또 다시 형사처벌 확행, 영업이익을 기반으로 한 막대한 과징금 부과(영업이익 5%이내, 하한액 30억원), 영업정지 및 공공입찰 제한 강화, 외국인 고용 제한(3년), 건설사 등록말소(사업허가 취소) 요건 강화 등 기업경영을 근본적으로 제약하고 나아가 기업의 존폐를 결정짓는 전방위적인 내용을 포함하고 있다”고 적시했다.경총은 “향후 대책 내용이 법제화될 경우 개별기업은 물론 연관 기업 및 협력업체의 경영에까지 미치는 파급력이 크고, 이는 국가 경제에도 심각한 악영향을 끼칠 것으로 우려된다”며 “경영계는 이러한 차원에서 정부가 산재예방 효과성이 검증되지 않은 처벌중심 정책을 탈피하고 기업의 자율안전관리체계 정착을 유도하는 다양한 지원중심의 정책과 예방사업을 적극 추진하기를 요청하는 바”라고 밝혔다.이어 “특별히 많은 영세소규모 기업이 중대재해처벌법 준수에 어려움을 겪고 있고 사망사고의 대부분이 50인 미만 기업에서 발생하고 있는 점을 고려할 때 정부의 산재예방정책은 산재취약 사업장 및 계층에 대한 지원 확대에 집중돼야 할 것”이라고 제언했다.끝으로 경총은 “정부는 향후 종합대책 추진을 위한 세부 논의 및 입법과정에서 이러한 산업계 의견을 충분히 반영해 주길 바란다”고 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com