이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨(오른쪽)가 2020년 10월 25일 이건희 삼성 선대회장 빈소가 차려진 서울 일원동 삼성서울병원 장례식장으로 들어가고 있다. 사진=한국경제신문

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 9월 15일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 해군 학사장교 사관후보생 입영식 행사장으로 들어가고 있다. 사진=삼성전자

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24) 씨가 국방의 의무를 다하기 위해 15일 해군 장교로 입대했다.재계에 따르면 이씨는 이날 오후 1시 5분께 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 제3 정문 위병소를 미니밴에 탑승한 채로 통과했다.이날 신분 확인은 위병소와 위병소에서 수십ｍ 떨어진 곳에서 동시에 진행됐고, 이씨가 탑승한 차는 위병소에서 떨어진 곳에서 검사받았다.취재진과 삼성전자 관계자들은 이씨가 탄 것으로 추정되는 미니밴이 이동하자 분주히 움직였다.이씨의 해군 학사사관 후보생 입영식에는 모친인 임세령 대상그룹 부회장, 동생 이원주 씨 등 가족들이 참석했다. 이 회장은 함께 하지 않은 것으로 전해졌다.이씨는 이날 139기 해군 학사관 후보생으로 입영해 11주간 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 소위는 위관급 장교의 세 계급 가운데 맨 아래 계급이다.훈련기간과 임관 후 의무복무기간 36개월을 포함한 군 생활 기간은 총 39개월이다.이씨 보직과 복무 부대는 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관 시 결정된다.2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있던 이씨는 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기해 재계에서는 '노블레스 오블리주 실천'이라는 평가가 나왔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com