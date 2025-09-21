지속성·서사·협업…CJ ENM의 글로벌 리더십 과제

9월 14일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스 피콕극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 시상식에서 브릿 로어. 사진=AFP·연합뉴스

패션 매거진 ‘할리우드 리포터’ 표지를 장식한 브릿 로어. 사진=할리우드 리포터

Appearance

레드카펫의 비밀 암호 : 브릿 로어의 옷차림이 던지는 메시지

Behavior

수상 소감 한마디로 무대를 장악하다 : 일관된 태도 전략

미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에 출연한 브릿 로어. 사진=브릿 로어 인스타그램

Communication

이야기꾼의 마법 : 브릿 로어가 세계와 소통하는 방식

박수 뒤에 남은 숙제, K콘텐츠의 다음 전략

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

지난 9월 14일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상에서 한국 기업 CJ ENM의 글로벌 스튜디오 피프스시즌이 제작한 드라마 ‘세브란스: 단절(Severance)’이 여우주연상과 남우조연상을 비롯해 총 8관왕을 차지하며 세계 방송계를 놀라게 했다.특히 주연 배우 브릿 로어가 여우주연상을 거머쥔 순간은 단순한 개인의 성취를 넘어 한국 제작사가 세계무대에서 실질적 성과를 입증한 상징적 장면이었다.미국 TV 업계의 오스카라 불리는 에미상에서 한국 콘텐츠 기반 제작사가 주연 배우상을 배출한 것은 경제적·문화적 파급력이 매우 크다. 이는 한국이 더 이상 K드라마와 K팝을 단순히 수출하는 수준에 머무르지 않고, 세계시장에서 영향력 있는 이야기와 캐릭터를 만들어내는 글로벌 문화산업의 핵심 거점으로 성장했음을 보여준다.작품의 성공 또한 주목할 만하다. ‘세브란스’는 직장과 사생활을 물리적으로 단절시킨다는 독창적 설정으로 비평가와 시청자 모두를 사로잡았고 시즌2 공개 직후 시청률 상위권에 오르며 화제를 모았다.뉴욕타임스가 “가장 야심 차고 기묘한 TV쇼”라고 평가한 배경에는 연출진의 창의성과 배우들의 탁월한 연기가 있었다. 그 중심에서 브릿 로어는 헬리라는 인물에 강렬한 생명력을 불어넣으며 단숨에 국제적 스타로 떠올랐다.브릿 로어의 이미지 브랜딩에서 가장 눈에 띄는 것은 다양한 무대와 인터뷰 속 스타일링의 전략성이다.에미상 시상식 무대에서 그는 붉은빛이 도는 새틴 오프숄더 드레스를 선택했다. 강렬하면서도 절제된 실루엣은 ‘주연 배우로서의 존재감’과 동시에 ‘격조 높은 여배우’라는 이미지를 전달했다.패션 매거진 ‘할리우드 리포터’ 표지에서는 녹색 오프숄더 드레스로 실험적이고 예술적인 포즈를 취했다. 이는 ‘세브란스’ 속 아이덴티티 혼란과 인간 내면의 양가성을 시각적으로 상징하며 배우로서 도전적 면모를 강조했다.토크쇼 ‘지미 팰런 쇼’에서는 블루 스팽글 슈트를 착용했다. 시퀸의 화려함과 셔츠형 디자인의 실용성이 조화된 이 룩은 ‘무대 위의 화려함과 일상 속 친근함’을 동시에 보여주며 대중과의 접점을 넓혔다.드라마 속 ‘헬리 R.’ 캐릭터로는 원색 계열(옐로·블루)의 미니멀한 원피스를 자주 입는다. 이는 회사라는 기계적 시스템 속에서도 그의 개성과 반항심을 드러내는 장치였다고 분석된다.이처럼 브릿 로어는 상황에 따라 실험적·우아함·친근함을 넘나드는 옷차림을 통해 배우로서의 다층적 아이덴티티를 구조적으로 전달했다. 이는 단순한 패션 선택이 아닌 메시지 전달의 수단이었다.브릿 로어의 행동은 일관되게 진정성과 자신감을 드러낸다. 수상 소감에서 그는 감사와 겸손을 동시에 보여주며 “배우 개인의 영광이 아니라 팀 전체의 성취”라는 메시지를 강조했다. 이는 글로벌 무대에서 협력과 공동체적 가치를 중시하는 태도로 받아들여졌다.인터뷰와 토크쇼에서 그는 몸짓을 크게 활용하고 질문에 대해 생각한 뒤 천천히 답변한다. 이는 시청자들에게 ‘성급하지 않고 성찰적인 배우’라는 인상을 남긴다.‘세브란스’ 팬 이벤트에서는 직접 관객과 눈을 맞추고 질문을 경청하는 모습이 포착됐다. 이는 스타와 팬의 수직적 거리감을 줄이고 인간적 매력을 강화하는 전략적 행동이라 할 수 있다.브릿 로어의 소통 방식은 스토리텔링 중심이다. ‘지미 팰런 쇼’ 출연에서 그는 단순히 작품을 홍보하는 데 그치지 않고 드라마 비하인드와 개인적 경험을 연결해 관객을 몰입시켰다. 댓글에서도 “처음부터 끝까지 빠져들었다”는 반응이 많았다.그의 SNS에서는 패션 브랜드, 헤어·메이크업 팀, 스타일리스트를 꼼꼼히 언급한다. 이는 단순 홍보를 넘어 동료 창작자들과의 협업을 존중하는 소통 태도를 보여준다.드라마 홍보 인터뷰에서는 ‘헬리 R의 이중적 삶’을 설명할 때 철학적 질문을 던지며 시청자들이 작품의 주제 의식을 곱씹게 만든다. 이런 방식은 배우로서 지적이고 사유적인 이미지를 강화한다.브릿 로어의 에미상 수상은 한국 기업 CJ ENM이 글로벌 콘텐츠 생태계에서 ‘제작사’에서 ‘브랜드 파워’로 도약했음을 입증한 사건이다. 그러나 이번 성과가 단발적 성취에 머무르지 않기 위해서는 제작사 차원의 전략적 과제가 남아 있다.첫째, 지속가능한 지식재산 콘텐츠 포트폴리오 구축이 요구된다. 단일 작품의 흥행에 의존하기보다 장르·플랫폼을 아우르는 다층적 콘텐츠 전략을 통해 안정적인 수익 구조를 마련해야 한다. 이는 글로벌 OTT 경쟁이 심화하는 환경에서 필수적인 과제다.둘째, 한국적 서사의 글로벌화가 필요하다. 단순히 해외 시장에 맞춘 현지화 전략을 넘어 한국적 정체성을 지닌 스토리를 글로벌 보편성과 연결하는 서사 구조가 경쟁력을 좌우할 것이다. 이는 장기적으로 K콘텐츠의 차별성과 지속성을 보장하리라 기대한다.셋째, 글로벌 인재 허브로서의 위상 강화가 과제다. 브릿 로어와 같은 해외 배우·감독·제작진과의 협업을 확대해 ‘K콘텐츠=글로벌 스타와 크리에이터의 무대’라는 인식을 확산시켜야 한다. 이는 한국 제작사가 단순 제작사를 넘어 국제적 창작 생태계의 중심으로 자리 잡는 길이다.결국 이번 수상은 한국 제작사가 세계 콘텐츠 산업에서 문화적 주도권을 확장할 수 있는 전환점이다. 앞으로 CJ ENM과 같은 기업들이 이 성취를 장기 전략으로 연결할 수 있다면 한국은 단순한 콘텐츠 수출국을 넘어 글로벌 문화산업의 리더로 자리매김할 수 있을 것이다.그리고 그 여정은 단순한 산업의 성장 스토리를 넘어 전 세계 관객에게 한국이 전하는 감동과 상상력의 힘으로 기억될 것이다.