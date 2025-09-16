오늘부터 한일 자동차 관세 역전

한국 자동차, 미국서 일본보다 비싸져

자동차 수출 타격 불가피

도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 일본과의 무역협정에 따라 일본산 자동차에 대한 관세를 오는 16일(현지 시각)부터 15%로 적용한다.15일(현지시간) 공개된 연방 관보에 따르면, 트럼프 행정부는 일본산 자동차에 부과하는 관세를 15%로 인하하는 조치를 16일부터 시행키로 했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 4월, 외국산 수입 제품이 국가 안보에 위협이 될 경우 관세를 부과할 수 있도록 한 무역확장법 232조를 근거로, 자동차 및 자동차 부품에 대해 25%의 고율 관세를 부과한 바 있다.이에 따라 일본산 자동차에는 기존 2.5%의 관세에 더해 25%의 추가 관세가 적용되면서 총 27.5%의 관세가 부과됐다.그러나 이번 협정으로 인해 일본은 관세 부담이 대폭 줄어들며, 미국 자동차 시장에서 가격 경쟁력을 확보하게 될 전망이다.이번 조치로 현대차와 기아 등 국내 기업들의 타격이 우려된다.한국은 미국과 큰 틀에서 무역협정에는 합의했다. 하지만 세부 사항에 대한 이견으로 최종 타결이 이루어지지 않은 상황이다.이에 따라 일본, 유럽 등과 미국 시장에서 경쟁하고 있는 현대차그룹 등 국내 자동차 업계는 불리한 여건에 놓일 가능성이 높다.현재 한국의 대미 수출 1위 품목인 자동차는 여전히 무역확장법 232조에 따른 25%의 고율 관세를 적용받고 있어, 업계 전반에 부담이 가중되고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com