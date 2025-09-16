경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2025.1.23 사진=연합뉴스

올해 상반기 SK하이닉스가 국내 기업 가운데 가장 높은 영업이익과 법인세 납부액을 동시에 기록하며 명실상부한 수익·납세 ‘투톱’ 자리에 올랐다.16일 재계에 따르면 국내 시가 총액 상위 50개 기업의 반기보고서를 개별 기준으로 분석한 결과 SK하이닉스의 상반기 법인세 납부액은 2조 7717억원으로 1위를 기록했다. 2위 기아(9089억원)의 세배를 넘는 규모다.이번 수치는 연결기준이 아닌 국내 납세 실적을 정확히 반영한 별도 기준 공시 자료를 통해 산출됐다. 연결기준 법인세에는 해외 자회사 납부 세금도 포함됐기 때문이다.SK하이닉스는 상반기 별도 기준 35조 4948억 원의 매출과 15조 2124억 원의 영업이익을 거두며 역대 최대실적을 기록했다. 연결기준 영업이익도 16조 6534억 원으로 삼성전자(11조 3613억 원)를 크게 앞섰다.법인세 납부 3위는 현대차(8222억원) 뒤를 이어 SK(주)(6006억원), 한국전력(5081억원)이 상위권에 올랐다.또한 지난해 법인세 납부 1위가 한국은행이 아니라 SK하이닉스였던 사실도 이번에 확인됐다.SK하이닉스는 2023년 별도 기준 21조 3314억 원의 영업이익을 거두며 3조 6307억 원을 법인세로 납부한 것으로 나타났다. 같은 해 상위 납부 기업은 현대차, 한국은행, 기아, 현대모비스 순이었다.이는 반도체 산업인 고대역폭 메모리(HBM)을 선점한 SK하이닉스의 전략이 국내 산업은 물론, 세수 측면에서도 핵심축으로 부상했음을 방증한다는 평가다.시장조사업체 옴디아에 따르면 SK하이닉스는 올해 2분기 글로벌 D램 시장에서 점유율 39.5%로 1위를 기록했다. 지난 1분기 삼성전자를 처음 제친 데 이어 2분기에는 격차를 더욱 벌렸다.상반기 국내 반도체 수출액이 733억 1000만달 러로 역대 최대를 기록했으며 SK하이닉스의 기여가 컸다는 분석이다.재계는 이 같은 성과의 배경으로는 최태원 SK 회장의 선제적 투자 결단을 꼽는다. 2012년 경영난에 빠졌던 하이닉스를 인수 한 뒤 단기 수익보다 차세대 기술 확보에 초점을 맞춘 HBM 개발 투자가 결국 현재의 성과로 이어졌다는 평가다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com