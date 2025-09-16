SSG닷컴, 기프트 테마로 ‘뷰티 쓱세일’ 연다

9월 21일까지 행사

SSG닷컴은 오는 21일까지 ‘뷰티 쓱세일’을 열고 선물하기 좋은 화장품을 할인, 증정 등의 혜택과 선보인다.행사에서는 쓱닷컴 입점 인기 브랜드 화장품을 단독 구성으로 선보인다. 대표적으로 ‘입생로랑’ 쿠션은 미니어처 립밤과 향수 샘플을, ‘아베이’ 세럼은 정품 용량을 증정한다.신세계백화점몰 입점 뷰티 브랜드 추석 기프트도 준비했다. ‘에스티 로더’ 갈색병, ‘키엘’ 수분크림, ‘메이크업포에버’ 색조 화장품 등이 대표 상품이다. ‘조 말론 런던’, ‘랑콤’, ‘설화수’ 등 선물 포장 패키지를 제공하는 브랜드 상품도 한데 모아 선보인다. 이 밖에도 ‘센텔리안24’, ‘바이탈뷰티’, ‘에이지투웨니스’ 등의 환절기 피부 케어 인기 상품을 최대 80% 할인 판매한다.행사 기간 ‘쓱세일 쿠폰’ 엠블럼이 표시된 상품에 적용 가능한 15% 상품 쿠폰을 제공한다. 행사카드 결제 시 8% 청구할인도 추가로 받아볼 수 있다.매일 오전 9시에는 엘로엘’, ‘라우쉬’, ‘바이탈뷰티’ 등의 대표 상품을 배송비만 내면 체험할 수 있는 배송비 체험단을 모집한다. 이와 별개로 ‘발렌티노뷰티’, ‘킬리안’, ‘헤라’ 등의 제품을 경험해 볼 수 있는 무료 체험단도 운영한다.오전 10시에는 한정 수량 특가 타임딜을 연다. 16일 ‘비오템’ 올인원 화장품과 메이크업포에버 파우더를 비롯해 바비브라운, 겔랑, 크리니크 등의 인기 화장품을 특별 혜택가에 만나볼 수 있다.자체 라이브커머스 채널 '쓱라이브'에서 진행되는 특집 라이브 방송도 눈여겨볼 만하다. 16일 저녁 7시 '에스트라' 방송을, 저녁 8시에는 '에스티 로더' 방송을 연달아 진행한다.최인정 뷰티MD 팀장은 “선물 수요가 늘어나는 시기임을 고려해 받는 사람과 예산에 맞춰 화장품을 추천해주는 뷰티 선물 가이드를 함께 운영한다”며 “휴대폰 번호만 알면 간편하게 마음을 전할 수 있는 ‘모바일 선물하기’ 서비스를 이용해보는 것도 추천한다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com