나경원 징역 2년 구형...정청래 “법사위 스스로 나가라”

“이해충돌이니 법사위(법제사법위원회)는 스스로 나가라.”정청래 더불어민주당 대표가 검찰이 이른바 ‘국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건’으로 나경원 국민의힘 의원에게 징역 2년을 구형한 것과 관련해 이같이 밝혔다.정 대표는 16일 자신의 페이스북에 “나경원 의원이 있을 곳은 법사위가 아닌 법정, 오래 끌었다”며 이같이 적었다. 정 대표는 “이해충돌이니 법사위는 스스로 나가라. 무슨 염치로 법사위에, 퇴장”이라고 덧붙였다.검찰은 전날 서울남부지법에서 열린 ‘국회 패스트트랙 충돌’ 사건 결심 공판에서 국민의힘 전신인 자유한국당의 원내대표였던 나 의원에게 징역 2년을 구형했다.이에 민주당은 국민의힘에 나 의원의 국회 법제사법위원회 간사직 철회를 요구한 상태다. 법사위는 이날 전체회의를 열고 나 의원 간사 선임의 건을 상정하는데 민주당 등 범여권 반대로 해당 안건은 부결될 것으로 보인다.나 의원은 2019년 4월 민주당 주도로 고위공직자범죄수사처 설치법과 선거법 개정안이 패스트트랙으로 지정되려 하자, 법안 제출을 막기 위해 국회 의안과 사무실을 점거한 혐의 등을 받고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com