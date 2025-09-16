첨단 홀로그램과 공포의 만남, 제4회 익산 호러 홀로그램 페스티벌 개최

(재)전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원(원장 김성규)은 ‘제4회 익산 호러 홀로그램 페스티벌’을 오는 9월 18일부터 21일, 그리고 9월 26일부터 28일까지 저녁 6시부터 10시까지 익산교도소세트장에서 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 과학기술정보통신부와 전북특별자치도, 익산시의 ‘홀로그램 기술 사업화 실증지원 사업’ 지원을 받아 운영되며, 정보통신산업진흥원이 주최하고 전북테크노파크, 키엘연구원, 한국전자기술연구원, 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원, 원광대학교가 공동 주관한다. 특히 전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 수행기관으로서 실질적 운영과 콘텐츠 구현을 총괄한다.‘익산 호러 홀로그램 페스티벌’은 홀로그램 기술과 호러를 융합한 공포 테마 축제로, 2022년 첫 개최 이후 매년 관람객이 꾸준히 늘어나며 지난해에는 약 3만 5천여 명이 방문해 ‘홀로그램의 도시 익산’을 대표하는 축제로 자리매김했다.올해는 ‘미스터리 연구소, 끝나지 않는 실험’을 메인 테마로, 생생한 스토리텔링에 전북 홀로그램 산업의 첨단 기술력을 결합해 지난해보다 한층 강화된 공포 콘텐츠와 다채로운 프로그램을 선보인다.주요 프로그램은 ▲호러 홀로그램 콘텐츠 ▲대형 미디어파사드 ▲호러 코스프레 대회 ▲고스트런웨이(호러 캐릭터 쇼) ▲블러드문 댄스(호러 댄스 공연) 등이며, 이 외에도 12개 이상의 부대 프로그램이 마련된다.또한, 익산을 대표하는 홀로그램 기업들의 최신 기술을 직접 체험할 수 있는 B2B 전시관, 관람객이 참여할 수 있는 다양한 이벤트도 준비돼 오싹하면서도 몰입감 있는 축제를 완성할 예정이다.올해는 참관객들의 편리한 관람을 위해 체험 프로그램을 참여하면 데이터쿠폰을 획득해 킬러 콘텐츠를 체험할 수 잇는 제도를 도입했다.자세한 내용은 제4회 익산 호러 홀로그램 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.또한 올해는 사전 신청 제도를 도입해 관람객 혜택을 강화한다. 사전 신청자는 현장에서 사용 가능한 데이터쿠폰을 우선 지급받아 메인 프로그램을 우선적으로 즐길 수 있으며, 신청은 공식 홈페이지를 통해 가능하다.김성규 원장은 “올해 행사는 첨단 홀로그램 기술과 색다른 스토리텔링을 결합해 한층 진화한 콘텐츠를 선보일 것”이라며, “국내외 관람객들이 익산에서만 즐길 수 있는 특별한 공포 체험을 함께해 주길 바란다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com