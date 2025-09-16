서울 잠실 선임대 후분양 상가, 선착순 분양 중

서울 송파구 신천동, 대규모 주거 타운 한가운데 위치한 '잠실 래미안아이파크 단지 내 상가'가 투자자들의 관심을 끌고 있다.일반분양분은 모두 완판됐으며, 현재는 GS THE FRESH, GS25, 병·의원, 학원 등 주요 업종과 임대 계약이 완료된 호실만을 대상으로 마지막 잔여 물량이 선착순 분양 중이다.이 상가는 분양 전 임차인을 확보한 '선임대 후분양' 방식으로 안정성을 높였다. 준공 즉시 수익 창출이 가능해 일반 상가 대비 장기간 공실 리스크가 없고, 특히 GS THE FRESH(마트), GS25(편의점) 등 대형 프랜차이즈의 입점 확정으로 안정적인 임대 수익과 장기 성장성을 동시에 기대할 수 있다. 최근 선임대 후분양을 적용한 상업시설들은 시세가 15~20% 상승하는 등 높은 투자 효율을 증명하고 있다.입지 경쟁력도 돋보인다. 상가는 지하철 2·8·9호선이 인접한 트리플 역세권이며, 잠실초·잠실중·잠실고 등 학세권과 올림픽공원·하늘가람근린공원 등 공세권을 동시에 갖춘 다세권 입지다.단지 내 2,678세대 입주민은 물론, 인근 잠실 파크리오·잠실 르엘 등까지 포함하면 약 1만 2천 세대의 고정수요가 형성돼 있다.상가 전면은 통유리 마감으로 개방감과 채광을 높였고, 업종 적용성을 고려해 시스템 에어컨 무상 설치가 제공된다. 상가 전용 주차장 96대를 별도로 확보하고 공동주택 주차·동선과 분리해 방문객 편의성을 강화했다. 시공은 삼성물산과 현대산업개발이 맡아 브랜드 신뢰도도 높다는 평가다.지하 1층 GS THE FRESH, 지상 1층 GS25, 2~5층 병·의원·학원 등으로 구성돼 준공과 동시에 임대 수익을 창출할 수 있는 구조다.상세 상담은 몽촌토성역 인근 홍보관과 공식 홈페이지, 전화를 통해 가능하다.