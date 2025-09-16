유림E&C, ‘일광 노르웨이숲 오션포레’ 야경 투시도

부산 지역의 분양가격이 1년 새 11.24% 상승한 것으로 나타났다.한국주택보증공사의 ‘민간아파트 분양시장 동향’에 따르면, 2024년 7월 기준 2,259만 원이던 부산의 3.3㎡당 평균 분양가격은 2025년 7월에는 2,513만 원으로 상승했다. 1년 사이 254만 원이 오른 셈이며, 이는 전국 평균 상승률인 5.12%를 두 배 이상 웃도는 수치다.전국적으로 분양가가 상승하는 흐름 속에서도 부산은 특히 두드러진 상승세를 보였다. 수도권은 4.80%, 서울은 3.23%, 경기 3.98% 상승에 그쳤고, 울산(-3.68%)과 광주(-2.77%)는 오히려 하락했다. 지방 중에서는 충북(16.66%)과 충남(17.73%)이 높은 상승률을 보였지만, 부산은 광역시 중 유일하게 두 자릿수 상승률을 기록한 것이다.이러한 흐름 속에서 부산 기장군 일광신도시 내 ‘일광 노르웨이숲 오션포레’가 현재 분양 중이라는 점이 시장의 주목을 받고 있다.2024년 공급한 ‘일광 노르웨이숲 오션포레’는 공급 당시 3.3㎡당 1,700만원 대의 분양가로 공급됐다. 면적형별 분양가(최고가 기준)로 살펴봐도 주력 평형 기준 ▲전용 84㎡A 5억7,880만원 ▲전용 112㎡A 7억8,060만원으로 부산 전역은 물론 일광신도시 내에서도 경쟁력 있는 분양가로 공급되었다는 평이 지배적이다.또 ‘일광 노르웨이숲 오션포레’는 뛰어난 상품성을 갖춘 단지로 평가받고 있다. 북유럽의 여유로운 감성을 담아낸 약 1,300평 규모의 커뮤니티 시설과 함께, 삼성물산 리조트부문 에버랜드 조경사업팀이 설계·시공을 맡은 약 1만 평의 대규모 조경 공간이 조성된다.특히 부산에서는 보기 드문 라인별 전용 엘리베이터가 적용됐다. 라인별 엘리베이터는 부산 최초로 도입된 시스템으로, 전국적으로도 고급 하이엔드 단지에서만 채택되는 특화 설계다.단지 내 커뮤니티 공간인 ‘노르딕하우스’는 라운지존, 패밀리존, 스포츠존, 스터디존으로 구성되어 입주민의 다양한 라이프스타일을 반영한다. 라운지존에는 사계절 내내 푸르름을 유지하는 온실형 아뜨리움과 북유럽풍 카페라운지, 티하우스, 멀티클럽이 마련되며, 패밀리존에는 대형 실내 키즈카페 ‘포레스트 키즈카페’, 고급 사우나, 호텔식 게스트하우스, 코인세탁실 등이 들어선다. 스포츠존에는 피트니스클럽, GX룸, 골프연습장 등이, 스터디존에는 북카페, 오픈형 독서실, 키즈도서관, 스터디룸이 조성될 예정이다.에버랜드 테마를 반영한 Water Ground(캐리비안베이 콘셉트)와 사파리월드 Play Ground는 어린 자녀를 둔 가족 단위 수요자들에게 큰 호응이 예상된다. 여기에 대형 폰드(인공호수)와 6가지 테마숲으로 구성된 이국적인 조경 공간도 눈길을 끈다.금융 혜택도 눈에 띈다. 중도금 후불이자 중 연 4.2% 초과분에 대해 사업주체가 부담하는 ‘분양조건 안심보장제’를 운영하며, 초기 부담을 줄이기 위한 1차 계약금 500만 원 정찰제도 함께 시행 중이다.‘일광 노르웨이숲 오션포레’의 견본주택은 부산광역시 수영구 수영동에 있으며 입주는 2027년 3월 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com