웨인힐스브라이언트 에이아이 USA, ‘뇌-컴퓨터 인터페이스’ 미래 비전 제시

최종현학술원이 한국고등교육재단·크래프톤과 공동으로 개최한 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)’ 기술 세미나에서 인공지능 스타트업 웨인힐스브라이언트 에이아이 USA(대표 이수민)가 참여해 인공지능 기반 BCI 기술의 현황과 미래 비전을 공유했다.이번 행사에는 일론 머스크의 뉴럴링크 공동창업자인 서동진 박사도 초청돼 글로벌 스타트업의 최신 연구 동향이 소개됐다.BCI(Brain-Computer Interface)는 인간의 뇌 신호를 디지털 신호로 변환해 컴퓨터나 기계와 직접 연결하는 기술이다. 서 박사는 뇌 속에 칩을 이식해 신호를 수집·분석하는 뉴럴링크의 연구 성과를 발표하며, 신경과학 스타트업들이 어떻게 인간과 기계의 경계를 허물고 있는지 구체적인 사례를 공유했다.웨인힐스브라이언트 에이아이 USA(이하 웨인힐스)는 인공지능과 BCI를 결합해 영상 생성·합성 기술을 한층 강화하고, 인간의 창의성과 능력을 확장할 수 있는 가능성을 제시했다. 특히 “생각만으로 컴퓨터와 기기를 제어하는 기술은 단순한 편리함을 넘어, 인간의 상상력과 창의적 활동의 지평을 넓히는 계기가 될 것”이라고 강조했다.웨인힐스 이수민 대표는 “뇌에서 발생하는 전기 신호는 근육을 움직이는 행동 신호보다 10배 이상 빠르다”며 “휴대폰이 인간의 창의성을 확장했듯, 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술 역시 새로운 상상력을 불러일으키고 산업 전반에 혁신적 변화를 가져올 것”이라고 말했다.이번 세미나는 학계와 산업계가 함께 뇌-컴퓨터 인터페이스의 기술적 진보와 사회적 활용 가능성을 모색한 자리로, 웨인힐스는 AI와 BCI 융합을 통해 차세대 산업 생태계에서의 주도권 확보 전략을 강조했다. 전문가들은 의료·헬스케어, 교육, 콘텐츠 산업 등 다양한 분야에서 BCI가 새로운 성장동력으로 작용할 것이라고 전망했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com