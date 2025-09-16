더화이트커뮤니케이션, Agentic AI 서비스 앞세워 상장 추진

인공지능 컨택센터(AICC) 기업 더화이트커뮤니케이션(TWC)이 본격적으로 상장 절차에 돌입한다고 16일 밝혔다.TWC는 2024년과 2025년 2년 연속 Forbes(포브스 코리아)“대한민국 AI 50” 기업으로 선정 및 KT와 한국경제신문이 주최하는 “코리아 AI 스타트업 100”에 2021년부터 2023년까지 3년 연속 선정된 기업으로 선정된 바 있다.TWC 관계자는 "최근 게임체인저로 부상한 Agentic AI기반 서비스의 효율성 개선 및 생산성 향상 효과가 다양한 산업에서 입증됨에 따라, TWC의 AICC 사업부문이 폭발적으로 성장할 것으로 예상한다"고 전했다.또한 TWC 일본법인의 LINE 기반 고객관리-마케팅 자동화 서비스 등 신규 서비스에 대한 현지 반응이 매우 긍정적이며, 런칭 3개월만에 200개 고객사를 유치했다는 설명이다.TWC 박민영 대표는 “2025년 매출액 및 성장률은 역대 최고 실적을 달성할 것이고, 영업이익도 유의미한 성장을 이룰 것”이며, 내년 코스닥 상장을 목표로, 기업가치 제고에 더 많은 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com