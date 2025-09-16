아티잔 엠보 사각싱크볼 ‘EDU858’ 모델의 모습

프리미엄 사각싱크볼 전문기업 아티잔(대표 천명구)이 자사의 대표 제품인 ‘엠보’ 사각싱크볼을 오는 20일 오후 7시 45분 CJ 온스타일 ‘이승연쇼’에서 방송 판매한다고 16일 밝혔다.아티잔 사각싱크볼은 작은 디테일까지 놓치지 않는 혁신적인 설계와 감각적인 디자인으로 주방 공간의 품격을 높이는 프리미엄 싱크볼 브랜드다. 이번 판매될 엠보 사각싱크볼(모델명 EDU858)은 기능성과 디자인을 모두 향상시킨 아티잔의 대표 모델이다.엠보 제품은 국내 최초 듀얼 패턴(바닥 엠보·벽면 헤어라인 마감)을 적용한 모델로, 실용성과 심미성을 동시에 갖춘다. 바닥면의 입체 엠보 패턴은 스크래치에 강한 반면, 무광으로 곱게 마감한 벽면 헤어라인은 깔끔한 인테리어 효과를 만들고 관리에도 용이해 소비자들의 사용 만족도를 높였다. 특히 서로 다른 마감 기법을 적용한 듀얼 패턴은 고난이도의 공정 기술과 디자인 설계가 반영된 것으로, 프리미엄 싱크볼의 정점을 보여준다는 것이 회사 측의 설명이다.이외에도 내구성이 뛰어난 고강도 스테인리스, 오염과 물 얼룩 방지에 탁월한 나노 코팅, 소음·결로를 차단하는 노이즈리덕션 시스템, 넉넉한 공간과 간편한 청소를 가능케한 10R 코너 설계 등 세심한 디테일도 제품의 구매 장점으로 평가받는다.20일 오후 7시 45분 방송 예정인 이승연쇼에서는 엠보 사각싱크볼을 풀 패키지로 판매한다. EDU858 싱크볼과 함께 ▲3-WAY 고급 수전(폭포수 모드 포함) ▲올스텐 배수구 ▲엠보 배수구 커버 ▲와이어 바스켓 ▲수세미망이 포함된다. CJ온스타일 쇼핑몰에서도 사전 구매가 가능하며, 최대 3개월 내 원하는 일정에 맞춰 설치를 진행할 수 있다. 전국 어디서나 전문 시공팀이 방문해 약 2시간 내에 완료하는 빠른 설치 서비스도 제공한다.천명구 아티잔 대표는 “엠보 사각싱크볼은 디자인과 기능성을 모두 잡아 남녀노소, 1인가구부터 대가족까지 폭넓게 사랑받는 모델”이라며 “다가오는 추석 명절을 맞아 소중한 가족과 지인에게 실속과 품격을 동시에 전할 수 있는 최고의 선물이 될 것”이라고 말했다.한편, 엠보 사각싱크볼은 지난 6월과 이달 초 방송된 CJ온스타일 ‘최화정쇼’에서 잇따라 전량 주문 매진되며 소비자들로부터 높은 관심을 받은 바 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com