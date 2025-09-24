美·中 첨단기술 전장의 중심에 선 칭화대 가보니…베일 벗은 ‘기술 굴기’[글로벌 현장]

중국 베이징 서북부 하이뎬구에 있는 칭화대 모습. 다양한 연령의 학생들이 칭화대 입학을 꿈꾸면서 칭화대 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=김은정 한국경제신문 기자

유학파 제치고 첨단산업 견인

대기업처럼 움직이는 시스템

인큐베이터 역할 자처

중국 현지에선 ‘칭화대 띄우기’가 한창이다. 미국과 중국 간 첨단기술 패권 경쟁 속에서 칭화대가 전면에 부각되고 있어서다. 시진핑 국가주석의 모교이기도 한 칭화대는 폭넓은 인맥과 전폭적인 연구개발 투자로 중국의 인공지능(AI), 휴머노이드(인간형) 로봇 등 첨단기술 부문을 이끌고 있다. 중국 관영매체들도 연일 칭화대의 기술 성과와 저력을 전달하면서 그 의미를 강조하고 있다.중국의 첨단기술 산업 발전은 이전까진 미국이나 영국 유학파 출신들이 책임졌다. 이들은 유학을 통해 형성한 강력한 인맥으로 중국 기술 기업들을 장악했다.하지만 미국의 대중 견제가 심해지고 첨단기술 패권 경쟁이 가속화하면서 칭화대 출신의 이른바 ‘이공계 천재’들이 바통을 이어받았다. 중국판 배달의민족으로 불리는 메이퇀의 창업주 겸 최고경영자(CEO) 왕싱은 칭화대 전자공학과 출신이다. 칭화대 로봇 연구실에서 2023년 탄생한 스타트업 로봇에라의 창업자는 천젠위 칭화대 조교수다. 중국의 ‘AI 대부’로 불리는 야오치즈가 이끄는 연구팀 소속이었다.미국 오픈AI가 경계심을 드러낸 것으로 잘 알려진 중국 생성형 AI 기업인 즈푸AI는 2019년 6월 설립됐는데 칭화대 컴퓨터과학과 지식공학실험실의 기술 성과를 사업화했다. 칭화대의 탕제 교수가 이끄는 기술팀이 핵심 기술을 개발했다. 현재는 중국의 ‘6대 AI 호랑이’로 불리며 약 2000명의 직원을 고용하고 있다. ‘중국판 오픈AI’를 목표로 하고 있다.QR코드에 이어 차세대 결제 시스템으로 부상한 얼굴 인식 기술의 최강자로 꼽히는 쾅스커지도 칭화대에서 탄생했다. 칭화대 출신인 인치, 탕원빈, 양무 등 3명이 창업했으며 창업 당시 이들의 평균 연령은 31세였다. 모두 칭화대 야오치즈 교수의 제자였다. 쾅스커지의 주요 고객은 알리바바, 화웨이 그리고 중국 공안부, 국가세무총국 등이다.중관춘에서 스마트안경 관련 기업을 운영하는 칭화대 출신 한 CEO는 “최근에는 미국에서 각종 제재와 차별을 겪느니 자본과 인적 자원, 인맥이 풍부한 중국에서 창업하는 게 낫다는 인식이 지배적”이라며 “아이디만 좋으면 칭화대 인맥을 통해 창업하는 게 그리 어렵지 않다”고 말했다.중국 내에서 칭화대는 첨단기술 굴기의 상징이자 메카로 평가된다. 영국 글로벌 대학평가기관 QS에 따르면 칭화대는 올해 17위로 평가됐다. 자연과학 분야 연구성과 평가 지표인 네이처 인덱스 2025에서도 칭화대는 7위를 차지했다.칭화대는 단순히 대학평가 순위나 논문 수만이 아니라 쉼없이 스타트업을 배출하고 내로라하는 글로벌 기업의 CEO를 배출하면서 더욱 주목을 받고 있다. 특히 교육기관이라는 정체성이 무색하게 칭화대는 휴머노이드 로봇 등 미래 신성장 산업에서 선도적인 모습을 보여주고 있다.실제 올 들어 잇따라 열리고 있는 중국의 각종 로봇 이벤트에서 칭화대의 실력은 여실히 드러나고 있다. 올 6월 베이징에서 열린 스마트 e스포츠 경기에서 칭화대는 AI로 전적으로 구동되는 완전 자율형 3 대 3 로봇 축구 경기에서 우승을 차지했다. 인간의 개입이 전혀 없이 AI 기반으로 완전 자율적으로 로봇이 축구를 했다는 점에서 세계의 주목을 받았다. 대학팀이 우승을 했다는 점도 이례적이었다. 뒤이어 8월 세계 최초로 열린 로봇 올림픽에서도 칭화대는 독일팀을 꺾고 축구 대회에서 우승컵을 거머쥐었다.칭화대가 신성장 산업에서 이렇게 두각을 나타내고 있는 건 칭화대만의 교육 시스템 영향이 크다. 칭화대엔 구성 인원만 60~70명에 달하는 대형 연구팀이 많다. 한국 대학원의 랩과 비슷한 개념인데 칭화대에서는 쉽게 팀이라고 부른다. 보스로 불리는 팀의 총괄자는 수십억원에서 최대 100억원 규모의 프로젝트를 총괄하는 이른바 CEO다. 특이한 건 한국은 통상 단일 학과 단위로 랩이 형성되는데 칭화대에선 다양한 학과가 섞여서 한 팀을 이룬다.예컨대 보스라 불리는 교수가 CEO를 맡고 학과와 무관하게 그 밑에 부사장 역할의 부교수, 그 밑에 임원에 해당하는 조교수가 여러 명 배치되는 구조다. 각각의 조교수는 5~6명의 대학원생과 학부생을 이끈다. 학부생 중 실력이 우수한 학생은 이 팀에 적극 참여시킨다. 학부 때부터 교수와 대학원생, 연구원들이 주도하는 팀에서 활동할 수 있다. 이렇게 팀 시스템에 익숙해진 학부생은 자연스럽게 대학원에 진학하고 있다. 팀 활동을 하는 한 칭화대 학부생은 “올해 중국의 대학 입학시험인 가오카오에서 각 지방 장원을 차지한 학생들이 대거 칭화대를 선택했다”며 “우수한 학생들만 모여 있는 곳에서 더 우수한 학생들이 팀에서 활동하고 있다”고 말했다.이렇게 묶인 한 팀은 수십억에서 수백억 원에 달하는 거대 프로젝트를 운영한다. 스포츠용 휴머노이드 로봇 관련 프로젝트를 운영한다면 반도체 디자인, 하드웨어, 소프트웨어, 반도체칩, 기계공학과 등이 모두 함께 참여하는 방식이다. 즉 다양한 학과가 모여서 한 팀을 이뤄 연구를 하는 시스템이다. 칭화대 관계자는 “단일 학과만으로는 거대 프로젝트를 수주하기 어렵다”며 “팀 안에서 설계부터 제조, 운영, 상용화까지 모든 밸류체인이 가능하도록 하는 게 취지”라고 설명했다.중국 내부에선 칭화대 Z세대(1990년대 중반~2010년대 후반 출생) 졸업생들이 AI 산업을 좌우한다고 말한다. 틀린 말이 아니다. 지난해 초 문샷AI가 키미를 선보이면서 딥시크에 앞서 중국의 첨단기술 굴기를 세계에 알리는 단초가 됐다. 이 회사는 알리바바, 메이퇀, 샤오훙슈 등 굴지의 중국 빅테크로부터 대규모 투자를 받았다. 창업자인 양즈린은 32세에 불과했다. 칭화대 컴퓨터공학과를 졸업하고 카네기멜론대에서 박사를 받은 뒤 미국 메타 AI팀과 구글 브레인에서 근무했다. 이후 중국으로 돌아와 화웨이에 합류해 경험을 쌓은 뒤 창업했다.칭화대 근처에는 AI와 로봇 관련 스타트업이 즐비하다. 칭화대 정보과학기술대 소속 컴퓨터공학과와 전기전자공학과 출신들이 창업한 스타트업들을 어렵지 않게 찾을 수 있다.칭화대는 과학기술 인력을 공급하는 데만 그치지 않고 있다. 첨단기술 분야에 적극적으로 직접 투자를 단행하는 인큐베이터 역할도 하고 있다. 칭화대는 2003년에 칭화홀딩스를 세웠다. 이 회사는 칭화대가 지분 100%를 보유하며 칭화대의 계열사·자산을 체계적으로 관리하는 지주사이다. 반도체, 정보기술(IT), 에너지 및 환경보호 등 분야에 집중적으로 투자하고 있다. 최근 30여 년간 1만 개 이상의 기업을 육성하고 10만 개 이상의 기업에 창업 지원 서비스를 제공했다. 국내외 특허 출원 규모만 2만여 건에 달한다.익명을 요구한 한 스타트업 CEO는 “중국은 물론 글로벌하게도 우리와 같이 창업하기 좋은 환경을 갖춘 곳은 없다”고 강조했다. 전문지식은 물론이고 벤처캐피털과 정부의 자금 지원, 탄탄한 동문 네트워크까지 창업에 필요한 모든 필수조건을 갖췄다는 설명이었다.칭화대 동문회는 모교에 대한 직간접적인 투자나 기부금뿐 아니라 창업을 원하는 후배들에게 관시(인맥)를 바탕으로 활동 터전을 적극 마련해주고 있다. 김종문 KIC중국 글로벌혁신센터장은 “칭화대의 연구개발 투자 규모는 암묵적으로 하버드대를 넘어섰다는 추정이 있다”며 “우수한 인재만 골라서 막대한 자금으로 뒷받침하니 칭화대가 중국 첨단기술 혁신의 상징이 될 수밖에 없다”고 말했다.베이징=김은정 한국경제 특파원 kej@hankyung.com