서울 도심의 SK텔레콤 대리점 앞에서 한 시민이 전화 통화를 하고 있다. 사진=뉴스1

과학기술정보통신부가 국제 해커 조직의 SK텔레콤 고객 정보 유출 및 판매 주장에 대해 현장 점검 및 조사에 나섰다.16일 과기정통부는 한국인터넷진흥원(KISA)와 함께 해당 사건의 진위를 파악하기 위한 자료 제출을 SKT에 요구하고 본격적인 점검에 착수했다고 밝혔다.문제의 해킹조직 ‘스캐터드 랩서스$’(Scattered Lapsus$)는 전날 텔레그램 채널을 통해 SK텔레콤 이용자 데이터 100GB분량의 샘플을 1만 달러(약 1386억원)에 판매하겠다고 주장했다.이들이 내세운 데이터에는 이름, 생년월일, 전화번호, 이메일, 주소, 가입일 등 민감한 개인정보가 포함됐다고 주장했다.이에 대해 SK텔레콤 측은 해당 데이터가 실제 자가 고객 정보가 아니며 다크웹에 게시된 샘플·웹사이드 캡쳐·FTP화면 등도 모두 당사와 무관한 내용으로 분석됐다고 밝혔다.SK텔레콤은 허위 주장에 대한 수사를 경찰에 의뢰한 상태다.한편 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 의원(국민의힘)이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 설명에 따르면 ‘스캐터드 랩서스$’는 SK텔레콤 이용자 정보뿐 아니라 이 회사 내부 프로그램의 소스 코드를 25만 달러(약 3억4000만원)에 판매한다는 내용을 추가로 공개했다.해커 집단은 문자 메시지(SMS) 가로채기, 실시간 전화 위치 추적 등 다른 통신사들을 공격할 수 있는 도구도 판매한다고도 주장했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com