“공조를 넘어 디지털 에너지로” 캐리어에어컨의 도전 [2025 한국경제 최고의 리더]

고객만족 부문 - 강성희 캐리어에어컨 회장

캐리어에어컨이 ‘에어컨 회사’라는 기존 인식을 넘어, 디지털 기반 에너지 플랫폼 기업으로의 도약을 선언했다. 단순히 냉난방 제품을 생산·판매하는 것을 넘어, 에너지 효율과 실내 공기질, 건물 운영 최적화를 동시에 추구하는 종합 솔루션 기업으로 변신을 꾀하고 있다. 공조 기술에 기반한 ICT 접목과 ESG 경영의 강화, 글로벌 시장 확대 전략이 그 핵심이다.회사 측은 최근 수년간 에너지 솔루션 중심으로 사업 포트폴리오를 전환해왔다. 공조기기 자체의 고효율화뿐 아니라, 데이터 기반 에너지 관리 시스템을 통해 건물 전체의 에너지 소비 패턴을 분석·제어할 수 있는 ‘스마트 공조’ 영역으로 확장한 것이다. 사용자는 스마트폰 앱을 통해 실내 온도·습도 조절, 공기질 모니터링, 에너지 사용량 확인, 원격 제어 등 통합 제어가 가능하며, 관리자 입장에선 이를 기반으로 전력 절감과 탄소배출 최소화까지 실현할 수 있다.특히 이 기술은 대형 병원, 복합쇼핑몰, 호텔, 교육기관, 물류창고 등 다양한 공간에서 적용되고 있으며, 단위 시설별로 20% 이상 에너지 절감 효과를 보인 사례도 축적되고 있다. 캐리어에어컨은 이러한 강점을 바탕으로 공공기관 및 지자체의 스마트빌딩·제로에너지 리모델링 사업에도 적극 참여하고 있다.또한 팬데믹 이후 높아진 실내 공기질에 대한 사회적 관심에 대응해, AI 기반의 공기질 센서와 자동 정화 솔루션도 강화했다. 공기 중 미세먼지, VOCs, 이산화탄소 농도를 실시간으로 감지해 공기정화기나 환기 시스템과 자동 연동되는 기술을 적용하고 있으며, 학교와 병원, 어린이집 등 민감시설에서 높은 수요를 얻고 있다.해외시장 공략도 활발하다. 동남아, 중동, 중남미 시장에선 고온다습한 기후 조건과 맞물려 고효율 냉방 시스템 수요가 빠르게 증가하고 있다. 현지 대형 건설사 및 에너지 사업자와 협업해 스마트시티, 스마트오피스 프로젝트에 참여하고 있으며, 북미 지역에서는 스마트홈 시스템과 연동되는 가정용 냉난방기와 에너지분석 기능을 탑재한 IoT 기반 공조기기를 판매하고 있다. 이를 통해 제품을 넘어선 ‘서비스 플랫폼’으로서의 경쟁력을 키우고 있다.캐리어에어컨의 사업 전환의 배경에는 ESG 경영 철학이 깔려 있다. 에너지 효율 극대화는 곧 탄소배출 저감으로 이어지며, 이는 기업의 지속가능성과 직결된다. 회사는 생산공정 전반에 고효율 장비 도입, 친환경 냉매 적용, 공장 운영 에너지 최적화 등을 실현하고 있으며, 이를 위해 사내 디지털 전환 조직도 구축했다. 기술 인력의 재교육, 외부 전문 인력 확보, 연구기관과의 협업도 병행 중이다.또한 클라우드 기반의 에너지 통합 관제 시스템은 건물별 데이터를 수집·분석해 유지보수와 운영 컨설팅, 수요예측, 심지어 탄소배출권 거래에까지 활용할 수 있는 기반이 된다. 캐리어에어컨은 장기적으로 ‘에너지 오퍼레이터’로의 전환을 지향하고 있으며, 이는 제조 중심의 기업 구조를 서비스 중심, 데이터 기반 구조로 바꾸는 근본적 변화를 의미한다.이제 공조기기 기업의 경쟁력은 단순한 냉방 성능을 넘어, 에너지 전략, 데이터 처리 능력, 고객 맞춤형 솔루션 역량에서 갈린다. 캐리어에어컨은 이러한 변화의 흐름 속에서, 제품 중심의 회사가 아닌 ‘공기와 에너지를 통합 설계하는 기업’으로 진화하고 있다. 고객이 에너지를 소비하는 방식, 실내 환경을 관리하는 방식, 건물을 운영하는 방식 전반을 혁신하는 기업이 되겠다는 목표 아래, 캐리어에어컨은 디지털 전환과 기술 고도화, 글로벌 시장 확대라는 세 축을 중심으로 도약을 준비 중이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com