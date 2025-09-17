동탄호수공원 대방 엘리움 레이크파크, 계약해지분 4개 호실 오늘 청약 접수

대방산업개발이 경기 화성시 동탄2신도시에 선보인 ‘동탄호수공원 대방 엘리움 레이크파크’ 주거용 오피스텔이 17일(수) 오늘부터 내일까지 이틀간 무순위 청약을 접수 받는다.지난해 9월 입주가 시작된 '대방 엘리움 레이크파크'는 총 358실 규모로 조성된 주거용 오피스텔이며, 기존 당첨자의 계약해지 사유로 전용 84㎡ OB타입 총 4개 호실이 청약 대상이 됐다.이른바 '줍줍'이라고 불리는 무순위 청약은 국내에 거주하는 만 19세 이상이면 청약 통장 가입이나 거주 지역, 보유 주택 수와 상관없이 신청할 수 있다. 재당첨 제한도 없어 조건이 까다롭지 않다.한편 최근 호수조망 프리미엄이 아파트뿐만 아니라 오피스텔까지 긍정적인 영향을 미치고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 호수공원 조망단지인 '포레나 광교 오피스텔' 전용 84㎡ 기준, 분양가 6.3억에서 지난 3월 실거래가 11억으로 무려 약 4.7억의 시세차익을 보였다.동탄호수공원 일대도 이러한 프리미엄이 기대되는 지역이다. ‘대방 엘리움 레이크파크’는 동탄호수공원 조망권(일부 세대 제외)을 갖춘 마지막 분양 단지라는 점에서 주목받고 있다.또한, 대부분 세대의 입주가 완료된 가운데, 일부 잔여 세대에 한해 ‘2년간 잔금 20% 무이자 유예’, ‘계약금은 1천만 원 정액제’, '취득세 50% 지원' 등의 금융 혜택을 제공해 계약자의 부담을 완화했다고 전했다.이에 더해 계약 이후 분양가 할인 등의 계약조건 변경 사항이 발생할 경우, 기존 계약자에도 변경된 조건을 소급 적용하는 ‘계약안심 보장제’도 시행하고 있다.무순위청약 접수는 오늘부터 내일까지 오전 9시~오후 5시 30분 사이 청약홈을 통해 접수 가능하며, 당첨자 발표는 9월 23일(화) 오후 4시 이후 청약홈을 통해 이뤄질 예정이다. 정당계약은 9월 24일(수) 진행된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com