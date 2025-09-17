긴급재난알림시스템 '오이천사', 석수두산위브 화재 대응 우수사례로 주목

지앤톡은 지난 7월 석수두산위브 아파트에서 발생한 화재 사건에서 공동주택 긴급재난알림 관리시스템 '오이천사'가 골든타임 내 대피를 지원한 우수사례로 주목받고 있다고 밝혔다.화재는 지난 7월 31일 월요일 오후 10시경 경기도 안양시 석수두산위브 아파트 111동 4층 한 세대의 거실 에어컨과 배관 연결부위에서 발생했다. 화재 발생 즉시 관리사무소는 오이천사 시스템을 가동해 전체 입주민 774명을 대상으로 긴급 대피 알림을 발송했다. 화재 발생 당시 관리사무소장이 개인 거주지에 있었지만, 화재 상황을 인지한 즉시 오이천사 시스템을 통해 전 입주민에게 대피 알림을 발송할 수 있었다.오이천사는 아파트 전용 메신저를 통한 실시간 알림을 제공하는 오이톡, 문자메시지, ARS 전화 3가지 방식을 통해 알림을 발송했다. 이에 전체 입주민 774명 중 685명(약 88.5%)이 초기 알림을 성공적으로 수신했다.오이천사는 열화상감지카메라와도 연동이 가능하다. 지하주차장에 충전 중인 전기차 배터리의 온도가 이상 수치로 감지되면 화재 발생 이전에 관리자에게 자동으로 알림을 보낸다. 만약 충전하고 있는 전기차에 갑작스럽게 화재가 일어나면 관리자와 모든 입주민들에게 오이톡, 문자, ARS전화를 통해 즉시 알려 골든타임 안에 대피시킬 수 있다.소방서 연락처를 미리 등록해 두면 화재 감지와 동시에 자동으로 소방서에 신고까지 가능하다. 또한 초기 알림을 확인하지 않은 미인지자들을 자동 식별해 ARS 전화를 지속적으로 발송하는 기능도 갖추고 있다.이번 사례는 공동주택에서의 효과적인 재난 대응 시스템의 중요성을 보여주는 모범 사례로 평가된다.지앤톡 관계자는 "이번 사례는 공동주택 안전관리의 새로운 패러다임을 제시했으며, 다중 채널 통합 알림 시스템과 미인지자 추적 기능이 결합된 오이천사의 효과가 명확히 검증된 사례”라며, “안양시의 공동주택 지원조례를 개정과 동시에 적극적 지원정책이 이번 성공사례를 만들었다"고 전했다. 이어 "더 많은 지방자치단체가 이러한 시스템 지원사업을 실시해 전국 모든 아파트가 도입하게 된다면, 모든 입주민의 안전이 강화될 것"이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com