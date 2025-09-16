사진=연합뉴스

소상공인 매장에서 사용한 카드 금액이 지난해보다 늘어나면 최대 30만원까지 돌려받을 수 있는 '상생페이백' 접수가 시작됐다.16일 중소벤처기업부에 따르면 전국에서 약 79만명이 페이백을 신청했다.지역별로는 수도권(서울·경기·인천)에서 44만명이 신청해 절반 이상을 차지했고, 수도권 외 지역에서는 부산 5만2000명, 경남 4만5000명 순으로 신청했다.정부의 소비지원 정책인 상생페이백은 지난해 월 평균 카드소비액보다 9~11월 월별 카드소비액이 증가하면, 증가한 금액의 20%까지 월 최대 10만원, 3개월간 최대 30만원을 환급해준다.신청 대상은 2024년 본인 명의의 국내 신용·체크카드사의 카드로 소비한 실적이 있는 만 19살 이상의 한국인·외국인이다.상생페이백의 산정 기준은 신용·체크카드, 삼성·애플페이 등의 국내 사용 기록이다. 백화점·아울렛·대형마트, 기업형 슈퍼마켓, 대형 전자제품 등 직영매장, 국내외 대기업 프랜차이즈 직영점에서 사용한 금액은 제외된다.지난해 자신의 월평균 카드소비 실적은 신청일로부터 이틀 후에 상생페이백 누리집에서 확인하면 된다.환급은 전통시장과 상점가 등에서 쓸 수 있는 디지털 온누리상품권으로 이뤄지며, 전국 13만여 가맹점에서 사용할 수 있다.9월 사용분에 대한 페이백은 10월 15일에, 10월과 11월 사용분은 각각 다음달 15일에 지급된다.신청은 9월 15일부터 11월 30일까지 '상생페이백 누리집'(상생페이백.kr)에서 할 수 있고, 온라인이 어려운 경우 전통시장 상인회나 소상공인지원센터, 은행 창구에서도 도움을 받을 수 있다.신청 첫 주에는 시스템 과부하를 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 5부제를 적용한다.에 따라 9월 15일에는 출생 연도 끝자리가 '5', '0'일 때만 신청 가능다. 9월 20일부터 제한이 풀린다.중기부는 전날 신청자를 기준으로 지원 대상자 여부와 지난해 월평균 카드 실적을 이틀 후인 17일 오전부터 알림톡으로 안내하기로 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com