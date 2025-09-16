대한한의사협회 제공

국회 본회의 상정을 앞둔 이른바 ‘문신사법’을 두고 대한한의사협회(이하 한의사협회)가 강하게 반발하고 나섰다.해당 법안이 문신 시술을 의료행위로 명시하면서도 시술 가능 직역에 한의사를 명확히 배제한 채 특정 직역 의사에게만 문을 열었다는 이유에서다.16일 한의사협회는 입장문을 통해 “문신 시술의 합법화 취지에는 공감하지만 의료인 중 한의사만 제외한 것은 위헌적 차별이자 의료인 자격을 무시한 처사”라고 비판했다.현행의료법 제 2조에 따르면 한의사는 의사, 치과의사와 더불어 법적으로 규정된 의료인이다.특히 한의사는 침·뜸·부항 등 피부 침습적 치료를 시행하는 전문가로서 두피 문신이나 유사한 형태의 진료행위를 이미 임상에서 수행하고 있다는 점도 강조했다.한의사협회는 이번 법안 처리 과정에서 보건복지위원회에서 합의된 내용이 법제처사법위원회 단계에서 한의사를 제외하는 방향으로 변경된 점을 문제 삼았다.법사위의 권한은 법률간 충돌 여부를 검토하는 수준임에도 직역 제한과 같은 정책적 판단까지 개입한 것은 ‘권한남용’이라는 주장이다.문신사법은 기존 불법 문신 시술을 제도권 내로 편입시켜 국민 안전을 확보하겠다는 취지로 추진되고 있다.하지만 시술 주체로서 오직 의사만을 명시하고 한의사는 제외한 점이 의료인 간 차별 논란과 함께 국민의 선택권 제한이라는 비판으로 번지고 있다.한의사협회는 문신사법의 즉각적인 수정과 시술 가능 직역에 한의사 포함을 요구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com