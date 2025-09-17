에어차이나 사진=연합뉴스

중국에서 한 남성이 여객기 비상문을 화장실 문으로 착각해 열었다가 항공편이 전면 취소되는 사고가 발생했다. 결국 그는 1500만 원에 달하는 손해를 물게 됐다.홍콩 딤섬데일리에 따르면 저장성 취저우시 커청구 인민법원은 에어차이나 여객기의 비상문을 잘못 열어 항공현을 취소시킨 승객 장씨에게 7만7593위안(한화 1505만원)을 배상하라는 판결을 내렸다.사건은 지난해 7월 4일 장씨가 생애 처음으로 비행기를 탑승하면서 발생했다. 그는 저장성 위저우공항에서 청두 톈푸공항으로 향하는 에어차이나 CA2754편에 탑승한 뒤 이륙 전 꼬리 쪽 비상문을 화장실 문으로 착각하고 열었다.이로 인해 여객기 비상 슬라이드가 펼쳐졌고 결국 이 항공편은 전면 취소됐다.항공사 측은 다른 승객들에게 숙박을 제공해야 했으며 항공기에는 정비 작업이 필요했다.장씨는 심문에서 “비행기 화장실 문이 이상하게 느껴졌다 쉽게 열리지 않았다”면서 “정말로 화장실에 가고 싶어서 힘을 줘서 잡아당겼고, 그 문이 열렸다”고 진술했다.에어차이나는 항공기 정비비, 승객 숙박비, 항공편 취소에 따른 보상금 등 총 11만847위안(약 2151만원)의 손해를 입었다며 장씨를 상대로 민사소송을 제기했다.이에 맞서 장씨는 항고사측의 안내 부족과 비상구 구역에 쉽게 접근할 수 있었고 경고 표지나 안내도 충분하지 않다고 주장했다.법원은 장씨가 70%의 배상 책임을 지고 에어차이나는 30%의 책임을 져야 한다고 판결했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com