AI전문기업 ‘메인라인’, 2년 연속 장관상 수상

AI전문기업 ‘메인라인’(대표 최현길)이 지난해에 이어 2년 연속 장관 표창을 수상했다. 메인라인은 지난 9월 4일 중소벤처기업부가 주최한 ‘2025 중소기업 기술·경영혁신대전(K-INNO SHOW 2025)’ 유공 포상에서 ‘제품·서비스 혁신’ 부문 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.2025 중소기업 기술·경영혁신대전 유공 포상은 창의적인 경영혁신을 추진하여 기업가치를 창출하고, 국가경제 발전 및 일자리 창출에 기여한 우수 기업·기관에 수여하는 정부 포상이다.이번 시상식은 제주에서 열린 ‘APEC 중소기업 장관회의’와 연계돼, ‘제26회 중소기업 기술·경영 혁신대전 개막식 및 혁신 유공자 시상식’으로 개최됐다.메인라인은 새로운 제품·서비스의 개발을 통해 해당 산업의 고부가가치 창출에 기여한 공로를 인정받아 경영혁신분야 중 ‘제품·서비스 혁신’ 부문으로 장관 표창을 수상하게 됐다.AI기반 인슈어테크 솔루션인 ‘Magic 시리즈(Magic텀즈, MagicPV, Magic파서, Magic클레임, Magic원)’로 보험산업의 DX와 업무자동화, 비용절감, 오류개선 등 비즈니스 혁신을 제공하고 있다.2024년에도 과기정통부 ICT 혁신 장관상, 2023년 서울투자청 해외투자유치 유망기업 Core100 선정 등 대외적으로 기술력과 사업성을 동시에 인정받고 있다.메인라인 최현길 대표는 “지난해에 이어 올해 2년 연속 장관 표창 수상은 메인라인의 ‘Magic 시리즈’ 솔루션이 명실상부 국내를 대표하는 인슈어테크라는 것을 증명하는 것”이라며, “하반기 조직 개편과 더불어 AI와 SaaS R&D 역량 강화로 국내 최고의 토탈 인슈어테크 기업으로 자리매김할 것”이라고 소감을 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com