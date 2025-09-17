발언하는 이한준 LH 사장 사진=연합뉴스

이한준 한국토지주택공사(이하 LH) 사장이 임기를 다 채우지 못하고 중도에 사임한 가운데 철근 누락 사고로 제재를 받은 건설사들이 LH의 사업을 다시 따내고 있는 것으로 드러났다.다수의 업체가 제재에 불복해 소송을 제기하면서 정부의 징계 조치가 사실상 무력화 되고 있다는 지적이 제기된다.17일 국회 국토교통위원회 소속 정준호 더불어민주당 의원이 LH로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년 8월 이후 철근 누락으로 입찰 참가 자격이 제한된 66개 업체 중 27곳이 다시 LH사업을 수주한 것으로 나타났다.이들이 2023년 9월부터 2025년 8월까지 2년간 수주한 사업은 총 186건에 달한다.문제는 이들 중 일부가 경쟁입찰이 아닌 수의 계약이나 설계 공모 방식으로 계약을 맺었다는 점이다.실제로 186건 중 74건은 경쟁을 거치지 않고 이뤄진 계약이었다.대표적인 사례로 인천 검단 신도시 지하주차장 붕괴 사고와 관련해 제재를 받은 A업체는 하남 교산, 남양주 왕숙 등 3기 신도시 아파트 용역을 따냈다. A업체는 2024년 11월부터 6개월간 입찰 제한 제재를 받을 예정이나 계약은 제재 시작 전에 이뤄졌다.LH는 지난 검단 붕괴 사고를 계기로 전국 24개 지구의 아파트를 조사했고 시공사·감리사·설계사 총 66곳에 대해 3~12개월의 입찰 참가 제한 처분을 내렸다.하지만 이 중 56개 업체는 불복 소송을 제기해 현재까지는 집행정지 상태다. 실제로 제재가 이행된 업체는 9곳에 불과하고 1곳은 폐업했다.정준호 의원은 “철근 누락 문제에 직간접적으로 책임이 있는 업체에 대한 실효성 있는 제재 수단이 필요하다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com