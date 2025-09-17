뉴스1

KT 무단 소액결제 사건의 용의자인 중국 국적의 남성들이 경찰에 붙잡혔다.경기남부경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 중국교포 A(48)씨를 체포했다고 17일 밝혔다. 또 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의로 중국교포 B(44)씨를 긴급체포했다.A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액 결제를 한 혐의를 받고 있다.B씨는 해당 소액 결제 건을 현금화한 혐의를 받는다.경찰은 지난 16일 오후 2시 3분께 인천국제공항에서 중국에서 한국으로 입국한 A씨를 체포했다. 이어 같은 날 오후 2시 53분께 서울시 영등포구에서 B씨를 긴급체포했다.경찰이 이들을 체포한 것은 이번 사안이 지난 4일 언론 보도로 세상에 알려진 지 12일 만이다.경찰 관계자는 "A씨와 B씨에게 도주와 증거인멸 우려가 있어 구속영장을 신청하는 한편 구체적인 범행의 동기 및 경위를 수사할 예정"이라며 "수사 중이므로 자세한 내용은 말해줄 수 없다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com