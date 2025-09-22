‘비트코인과 스테이블코인의 미래, 그리고 이미지 전략’…2025 넥스트 아이디어 포럼 성료

9월 12일 열린 한경비즈니스 주최 '2025 넥스트 아이디어 포럼' 행사장에서 청중들이 강연자의 발표에 귀를 기울이고 있다. 사진=이승재 기자

트럼프의 태도 변화, 글로벌 금융질서 재편으로

개인 이미지=기업 이미지, 진정성 있는 스토리텔링이 필수

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩&PSPA 대표가 '성공하는 사람들의 이미지 브랜딩'을 주제로 이미지 브랜딩 강연을 하고 있다. 사진=이승재 기자

금융, 산업, 콘텐츠 시장에 지각변동이 일어나고 있는 2025년. 한경비즈니스가 ‘핫’한 트렌드의 강연을 선보였다. 비트코인을 비롯한 암호화폐 시장의 흐름과 기업 홍보인들의 이미지 전략이 그것이다.한경비즈니스는 9월 12일 오후 3시 서울 중구 한국경제신문 본사 18층 다산홀에서 ‘2025 넥스트 아이디어 포럼’을 개최해 성공적으로 마무리했다. 이날 현장에서는 104개 기업 및 지자체의 홍보·기획·인사 관계자들이 참석했다.이날 무대에 오른 연사는 암호화폐 전문가인 김외현 비인크립토 동아시아 대표와 박영실 퍼스널이미지브랜딩랩&PSPA 대표(숙명여대 겸임교수)였다.한경비즈니스는 최근 비트코인이 전략 자산으로 각광받고 스테이블코인이 급속도로 제도권에 편입되게 된 상황과 ‘케데헌’(케이팝 데몬 헌터스) 열풍에 힘입어 주목받게 된 소프트 파워가 기업인 개인에게도 중요하다는 점을 고려해 두 연사를 초청했다.참석자들은 강연 내내 조용히 집중하면서도 연사들의 질문과 우스개에 호응하는 모습을 보였다. 행사에 참석한 한 기업 관계자는 “비트코인 강의는 개인적인 투자 차원을 넘어 국제금융의 정세 변화를 확인할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “이미지 전략 강의를 통해 기업의 얼굴로서 스스로의 패션과 제스처를 돌아 볼 수 있어 유익했다”고 말했다.김외현 대표가 ‘비트코인과 스테이블코인의 미래, 흐름’이라는 주제로 첫 순서를 맡았다. 한겨레신문 기자 시절 베이징 특파원을 지내고 북한대학원대를 졸업한 그는 달라지는 국제정세와 그로 인한 금융시장의 재편 과정을 설명했다.핵심은 도널드 트럼프 미국 대통령이 비트코인과 스테이블코인 등 암호화폐를 달러패권에 도전하는 위협적인 존재에서 달러패권을 지키기 위해 활용 가능한 도구로 파악하게 됐다는 것이다.2008년 발간된 비트코인 백서는 월가와 중앙은행이 주도하는 금융 시스템에 대한 불신을 드러내며 탈중앙화, 분산화를 지향했다. 이에 트럼프 대통령도 “비트코인은 화폐가 아니며 변동성이 극심하고 기반이 얕은 허공”이라든가 “엘살바도르의 비트코인 법정통화 채택은 사기”라는 등의 발언을 이어갔다.1기 트럼프 행정부는 당시 페이스북이 기획한 암호화폐 리브라(후에 디엠으로 명칭 변경)를 좌초시킨 바 있다. 리브라는 달러뿐 아니라 유로, 엔, 파운드, 싱가포르달러 등 5개 통화 바스켓에 연동되는 시스템이었다.그런데 2기 행정부에 들어서는 중국이 디지털 위안화를 개발해 확산시키는 방식으로 달러패권에 도전하려 한다는 의심이 짙어지면서 미국이 자체 CBDC(중행은행 발행 디지털화폐)를 두지 않고 상호주의를 강조한다는 전략을 세우게 됐다는 주장이다.김 대표는 “중국도 결국은 자기 통화가 국제적인 결제 수단이 되는 것을 바랄 텐데 디지털화폐가 활성화된다면 그것을 조금이라도 일찍 이룰 수 있을 거라고 생각한다”며 “그러면 미국 입장에선 ‘우리는 CBDC 안 할 거고 쟤네도 인정할 수 없어’라는 식으로 소송을 하기 위해 작전을 짜기도 한다”고 설명했다.이에 따라 미국은 디지털 달러 대신 비트코인, 스테이블코인 등 민간 암호화폐 시장을 활성화하고 있다. 2024년 미국 대선 이후 비트코인의 가치는 최대 80%까지 급등했다.미국 정부는 압수 비트코인을 매각하는 작업을 멈추고 전략 자산으로 축적하는 한편, 테더(USTD)와 같이 미국 달러화 및 국채와 연동된 스테이블코인이 전 세계 시장에서 활용됨으로써 달러의 영향력이 커지는 효과를 기대하고 있다. 스테이블코인 규제 법안이 지니어스법(GENIUS Act)이 지난 7월 제정되면서 이 같은 전략은 본격화했다.이미 시장에서는 스테이블코인이 기존 화폐를 대체하는 현상이 확산하고 있다. 중국과 러시아 무역상들이 테더를 사용하고 외국인 노동자들이 스테이블코인을 활용해 자국에 송금하는 등 이미 스테이블코인의 국내 확산은 막기 어려운 상황이다. 결국 전체 스테이블코인 시장은 352조원에 달하며 이 중 99.7%는 달러 연동 코인일 전망이다. 그러나 한국에선 ICO를 금지하고 있으며 테라·루나 사태의 후유증으로 디지털 자산에 대한 제도적 차원의 불신이 팽배하다.김 대표는 “새로운 금융 질서에 성공적으로 대응하기 위해서는 일관된 정책과 투명한 규제체제가 필요하며 인프라와 법률을 동시에 발전시키면서 점진적으로 시장을 확대해야 한다”며 “달러 스테이블코인을 외환으로 관리하는 한편, 미국과 마찬가지로 원화 연동 스테이블코인이 해외에 진출하도록 하는 방식으로 통화 주권이 위축되지 않도록 상쇄하는 전략을 써야 할 것”이라고 분석했다.그다음 순서는 퍼스널 이미지 브랜딩 전문가인 박영실 대표가 맡았다. 이날 강연 주제는 ‘성공하는 사람들의 이미지 브랜딩-기업 홍보 담당자들을 위한 ABC 전략’으로 행사 참석자들에게 특화된 내용이었다.호텔신라, 삼성에버랜드 서비스아카데미 창단 멤버로서 노하우를 쌓은 박 대표는 고급 와인 ‘로마네 콩티’, 트로트 가수 임영웅 등 다양한 사례와 자신이 집필한 논문을 통해 이미지 브랜딩이 결국 기업이나 상품 가치를 창출한다는 점을 강조했다.특히 기업 CEO는 물론 대외 활동이 많은 홍보 담당자들의 개인적인 이미지도 결국 기업 이미지 또는 기업가치를 결정할 수 있다는 것이 그의 주장이다. 박 대표는 지난해 발표한 논문 ‘CEO의 퍼스널 이미지 및 CEO의 브랜드 평판과 기업 이미지와의 상관관계’를 통해 이 같은 주장을 입증하고 이론적 바탕을 마련한 바 있다.박 대표는 “기업 홍보 담당자들을 위한 이미지 브랜딩의 ABC 전략이라는 것은 옷차림부터 표정, 태도, 말의 속도 같은 모든 요소가 시너지를 일으킨다는 것”이라면서 하영춘 대표와 한경비즈니스 기자, 그 밖의 청중들의 옷차림과 태도 등을 예로 들어 설명했다. 세부적으로는 행사 취지에 맞는 옷차림은 물론 소매가 나온 길이, 넥타이를 맨 모습까지 개인 이미지를 결정한다.그는 “사람에 대한 브랜딩을 하는 것이 바로 이미지와 평판인데 평판은 명성과 성과가 쌓여 형성되는 것”이라고 덧붙였다. 이 같은 평판이 높은 사례가 바로 2025년 8월 트로트 가수 평판 1위와 예능인 1위를 차지한 임영웅과 유재석이다.케데헌을 비롯한 K-문화의 성공도 비슷한 사례로 등장했다. 2025년 브랜드 파이낸스(Brand Finance)의 글로벌 소프트파워 지수에서 한국은 100점 만점에 60.2점으로 12위로 도약했다. 박 대표는 “한류의 성공은 ‘문화=브랜드’라는 전략 덕분이며 이는 기업 홍보에서도 일관된 스토리와 글로벌 소통으로 신뢰를 구축할 때 같은 효과를 기대할 수 있다”고 말했다.미국 커뮤니케이션 전략연구소 연구 결과에 따르면 리더의 평판이 기업 평판에 미치는 비중은 48%에 달한다. 특히 위기관리를 잘하는 것이 중요하다. 이미지를 한번 형성하는 시간은 약 7초에 불과하지만 이미지를 바꾸는 데는 70년, 나쁜 이미지를 완전히 지우는 데는 700년이 걸린다는 것이다.박 대표는 홍보 담당에 대해 홍보 성과가 매출, 성과로 직결될 뿐만 아니라 회사를 총체적으로 볼 수 있는 직무로서 중요성을 강조했다. “화려한 일회성은 잊히지만 진정성 있는 일관성은 남는다”면서 지속적이고 진정성 있는 소통이 필요하다고 주장했다.박 대표는 “PR 효과는 지속적이고 일관된 전략에서 극대화된다”며 “상대방과의 약속을 지키고 상대방이 누구인지 기억하는 등 진정성 있는 커뮤니케이션이 기업과 담당자를 가장 빛나게 할 것”이라고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com