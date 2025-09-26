AI 기반 브라우저 전쟁 본격화되나[테크트렌드]

퍼플렉시티의 구글 크롬 인수 제안으로 급부상

웹 브라우저는 AI기반 브라우저로 진화 전망

인수 제안 배경: AI 기반 브라우저 시장에서의 경쟁력 확보

검색 시장 독점권 판결 리스크 해소로 낮아진 가능성

AI 기반 브라우저 전쟁 본격화의 신호탄

인터넷 등장 이후 웹 브라우저는 사용자와 인터넷을 연결하는 통로였다. 주소를 입력하거나 링크를 클릭하는 사용자 요청에 따라 웹서버에 접속하여 웹페이지를 표시해준다. 사용자는 브라우저를 통해 인터넷 사이트에 접속하고 하이퍼링크를 따라 수많은 웹 페이지를 이동하며 원하는 정보를 얻는다.이러한 브라우저는 1990년 후반 브라우저의 홈화면에서 기본적으로 검색엔진이 장착되고 마이크로소프트(MS)의 익스플로러 브라우저가 운영체제(OS)인 윈도(Window)와 통합됨으로써 검색 이용자의 최접점이 되었다. 이제 브라우저는 단순히 사용자와 인터넷을 연결하는 역할을 넘어 검색 트래픽과 사용자 데이터를 가진 사용자 경험의 중요한 인프라이자 관문이 된 것이다.이런 측면에서 지난 8월 퍼플렉시티가 구글 크롬 브라우저를 345억 달러(약 48조원)에 인수하려고 한다는 보도는 세간의 관심을 끌기 충분한 사건이다.현재 크롬은 전 세계 30억 명 이상이 쓰고 있는 시장점유율 약 68%인 명실공히 글로벌 1위 웹 브라우저이다. 퍼플렉시티의 기업 가치가 현재 180억 달러(약 25조원)라는 점을 고려할 때 크롬 인수를 위해 자기 몸 값의 2배가 넘는 금액을 제시한 것은 소위 다윗과 골리앗의 싸움으로 비춰질 만하다. 그럼 퍼플렉시티는 왜 크롬 브라우저를 인수하려는 걸까.퍼플렉시티는 2022년 오픈AI와 구글 딥마인드 출신 연구자들이 설립한 AI 기반 검색엔진 스타트업이다. 아마존 창업자 제프 베이조스와 칩 제조업체 엔비디아 등이 대표적인 투자자이다. 기존의 키워드 중심의 검색 방식이 아닌 질문 내용에 대한 최신 정보를 요약하고 원본 출처를 제공하는 실시간 답변형 검색 서비스이다.이런 맥락에서 이번 퍼플렉시티의 크롬 인수 시도는 단순히 브라우저 자체를 확보하기 위함이 아니다. 서비스버디(ServiceBuddy)의 창업자인 피어스 포크스는 “향후 인터넷 비즈니스의 최전선은 누가 브라우저를 소유하느냐가 아닌 인터넷 접점을 누가 소유하느냐가 관건”이 될 전망이라고 주장한 바 있다.이런 맥락에서 오히려 크롬 인수를 통해 30억 명이 넘는 브라우저 사용자를 확보하여 엄청난 사용자 접근성과 이로 인한 폭발적인 검색 트래픽을 가지려는 의도라는 말이 더 정확해 보인다. 이는 곧 구글의 검색시장에서의 독점을 견제하고 AI 기반 브라우저 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 유리한 고지를 갖게 됨을 의미하기 때문이다.퍼플렉시티는 이미 자체 AI 기반 브라우저인 코멧(Comet)을 보유하고 있다. 코멧에는 AI 검색엔진이 기본 내장되어 있어 사용자가 별도의 검색 사이트를 방문하지 않더라도 질문을 통해 즉시 요약된 답변을 받을 수 있다. 특히 코멧 브라우저는 코멧 어시스턴트(Comet Assistant)라는 대화형 AI 비서를 탑재하고 있어 사람이 대화하듯 브라우저 환경에서 다양한 작업을 처리할 수 있다.다만 퍼플렉시티의 AI 서비스 월간활성사용자가 현재 3000만 명에 불과하다는 것은 약점이다. 하지만 크롬을 인수한다면 아직 존재감이 미미한 코멧은 AI 기반 검색 기능을 전 세계 수십억 사용자의 브라우저에 즉시 통합하여 시너지를 발휘할 기회를 얻게 된다.장기적으로 볼 때 브라우저 자체 AI 웹 브라우저 개발을 계획하고 있는 경쟁사인 오픈AI 대비 경쟁력 우위를 확보할 뿐만 아니라 구글의 핵심 검색 사업과 직접 경쟁할 수 있는 동력을 확보하게 된다. 지난 4월 경쟁사인 오픈AI가 구글이 크롬을 매각해야 하는 상황이 온다면 크롬을 인수할 가능성이 있다는 보도도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다.또 다른 이유는 이러한 사용자 데이터 확보를 통해 퍼플렉시티는 개인에 최적화된 타깃 광고를 위한 유리한 위치를 선점할 수 있다는 것이다.크롬은 단순한 브라우저 이상의 의미를 갖는다. 크롬은 광고가 전달되는 창구이자 전 세계 수십억 명의 사람들이 정보를 탐색하고 브랜드와 연결되며 디지털 정체성을 형성하는 중요한 관문이다.이런 측면에서 퍼플렉시티가 크롬을 인수하게 된다면 구글의 방대한 규모의 광고 사업에 필요한 행동 데이터를 수집하고 이를 기반으로 높은 광고 도달률과 혁신적인 광고 상품 개발 등 타깃 광고 측면에서 우위를 확보할 수 있다.이번 인수 시도의 성사 가능성에 대해서는 의견이 갈린다. 누군가는 전략적으로 대담한 시도라고 하지만 또 다른 누군가는 이번 인수의 진정성과 재정적 타당성에 의문을 제기하며 홍보성 전략으로 폄하하기도 한다. 그리스 신화에서 자신의 한계를 넘어서 과도한 욕심으로 인해 실패하는 이카루스의 비상(The Flight of Icarus)에 비유하기도 한다.하지만 구글이 직면하고 있는 규제적 리스크를 감안하면 가능성이 전혀 없는 것은 아니었다. 구글이 미국 연방법원으로부터 불법적인 검색 독점권을 보유하고 있다는 판결을 받은 바 있기 때문이다. 실제로 지난 2024년 8월 미국 연방법원은 구글이 사용자들에게 크롬을 강제 사용하게 하고 검색과 디지털 광고 시장마저 사실상 통제하고 있다고 판결한 바 있다.다만 최근 보도(9월 2일)에 의하면 미국 워싱턴DC 연방지방법원이 크롬 브라우저 운영을 유지할 수 있도록 판결함으로써 크롬 매각이라는 최악의 시나리오는 피할 수 있게 되었다.이번 판결이 아니더라도 크롬 매각 가능성에 대한 구글의 입장은 확고하다. 구글에 있어 크롬 브라우저는 단순히 정보를 검색하고 찾는 용도에 그치지 않기 때문이다. 크롬은 구글의 검색 및 광고 비즈니스를 뒷받침하는 기본 인프라이다. 구글 검색이 크롬에 내장되어 있다 보니 구글은 매년 수십억 달러의 트래픽 확보 비용을 절감하고 무료 검색으로 인한 엄청난 광고수익을 벌어들이고 있다.또한 크롬은 검색 이외에도 동영상 서비스인 유튜브, 지도, 상거래 등을 구현하는 핵심 인프라이다. 크롬이 구글 비즈니스에서 차지하는 이러한 위상으로 단순히 검색 하나만을 생각해서는 안 된다. 구글이 크롬을 매각한다면 기존의 검색이나 향후 AI 기반 검색 시장에서 글로벌 지배력을 상실한다는 것을 의미한다. 구글이 전략적 차원에서 크롬을 내줄 수는 없는 이유이다.생성형 AI가 등장한 이후 웹 브라우저와 검색 시장에도 커다란 변화가 나타나고 있다. 생성형 AI가 검색엔진 대신 사용자에게 적합한 답을 제시해 주는 답변 엔진이 되었기 때문이다. 즉 생성형 AI가 구글 브라우저와 검색이 하던 일, 즉 웹상의 수많은 사이트를 연결하고 검색하고 이용자가 질문한 내용과 관련성이 높은 사이트를 찾아다니는 일을 대신 수행하고 심지어 질문 내용에 대해 직접 답을 내놓기까지 한다.이에 따라 향후 브라우저는 단순한 정보 탐색이 아닌 개인화된 AI 경험을 제공하는 AI 기반 브라우저로 바뀔 것이라는 주장이 설득력을 얻고 있다. 특히 브라우저가 지능형 에이전트화되면서 지금처럼 개별 앱을 통한 검색에서 브라우저 자체에서 동일한 사용자 경험을 제공하는 방식으로 변화될 것으로 보인다. 전문가들은 이로 인해 AI 기업들 간의 브라우저 전쟁이 본격화될 것으로 전망하고 있다.구글도 최근 자사 AI 모델 제미나이(Gemini)를 기반으로 사용자가 질문하면 AI가 자동으로 정보를 요약해서 바로 보여주는 새로운 기능인 오버뷰(Overviews)를 도입했다. 기본 브라우저가 갖는 한계를 극복하고 브라우저와 검색에 대한 지배력을 계속 가져가기 위한 고육책으로 보인다.물론 이러한 AI 기반 검색이 해결해야 할 숙제도 있다. 개인정보 보호에 대한 우려가 그중 하나이다. 사용자가 무엇을 읽고, 검색하고, 클릭하고, 심지어 다음에 무엇에 관심을 가질지까지 사용자의 행동을 심층적으로 이해할 수 있게 되기 때문이다.