이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 9월 15일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 해군 학사장교 사관후보생 입영식 행사장으로 들어가고 있다. 사진=삼성전자

장교 복무·파병 자원…달라진 병역 인식

최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정 씨가 2015년 해군작전사령부 부산기지에서 열린 입항 환영식에 참석한 모습. 사진=연합뉴스

김동관 한화그룹 부회장(맨 왼쪽)이 2006년 경남 진주에 있는 공군교육사령부에서 공군 사관후보생 117기 동기들과 훈련을 받던 시절 모습. 사진=온라인 커뮤니티

방산·조선·철강, 병역으로 리더십 증명

재계 오너일가 병역 이행 현황1. 그래픽=송영 기자

재계 오너일가 병역 이행 현황2. 그래픽=송영 기자

“병역은 사회적 면허”…과잉 홍보는 오히려 독

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 지난 9월 15일 해군 장교로 자원입대했다. 복수국적자인 그는 미국 시민권을 포기하고 일반 사병보다 두 배 이상 긴 39개월간의 해군 함정 통역장교 복무를 택했다. 병역 의무를 피할 수 있는 조건 속에서도 가장 힘든 길을 선택했다는 점에서 ‘노블레스 오블리주’를 실천했다는 평가다.병역 문제는 한국 사회에서 단순한 군 복무를 넘어 공정성과 신뢰, 책임의 상징으로 작용해왔다. 특히 재벌가의 병역 회피나 특혜 논란은 대중의 신뢰를 갉아먹는 대표적 민감 이슈였다. 전문가들은 이 씨의 이번 결정이 그 서사를 정면으로 뒤집었다고 분석한다.박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표는 “특권을 지키기보다 의무를 택한 이번 결정은 삼성가 이미지 전환의 중대한 계기”라며 “대중은 물론 글로벌 시장에서도 삼성의 리더십이 사회적 책임과 연결돼 있다는 점을 각인시킬 수 있다”고 말했다. 그는 “영국 상류층이 전쟁에 직접 참여한 전통과 비교할 수 있을 만큼 국제적으로도 설득력 있는 리더십 언어”라고 평가했다.주목할 점은 삼성전자가 아직 그룹 경영에 참여하지 않은 ‘일반인’ 신분 이 씨의 입대 과정에서 이례적으로 공식 입장문과 사진을 공개했다는 점이다. 이재용 회장이 2020년 경영권 승계 논란에 대해 대국민 사과를 하며 ‘4세 승계 포기’를 선언한 상황에서 일각에선 이번 행보가 삼성 내부의 전략 변화가 아니냐는 해석도 나왔다.재계에서는 오히려 장기적 투자와 빠른 의사결정이 중요한 글로벌 경쟁 환경을 감안할 때 오너 경영 체제를 유지할 가능성에 무게를 두는 분위기다. 재계는 이 씨의 해군 입대가 단순한 개인 선택을 넘어 시대적 신호라는 점에 주목한다.박 대표는 이 씨의 사례를 ‘외형·행동·소통’ 세 가지 축으로 분석하며 “군복은 평등성의 상징이며 사치 없는 절제된 스타일은 겸손함을, 자원입대와 시민권 포기는 실천적 메시지를 보여준다”고 설명했다.이어 “직접적인 언급을 자제하고 공식 기록 위주로 메시지를 관리하는 방식 역시 진정성을 높이는 전략”이라며 “결국 이 씨의 브랜드는 ‘특권보다 의무를 선택한 차세대 리더’라는 한 문장으로 요약된다”고 덧붙였다.삼성가 장남의 입대를 계기로 병역 의무에 대한 차세대 재계 리더들의 인식이 달라졌다는 평가가 나오고 있다. 과거 재벌가 2·3세들의 병역 문제는 면제나 회피가 빈번해 사회적 갈등의 대표적 이슈로 지적돼 왔다.그러나 최근 들어 ‘스스로 가장 어려운 길을 선택하는 흐름’이 확산하고 있다. SK그룹 최태원 회장의 차녀 최민정 씨는 병역 의무가 없는 여성임에도 해군 장교로 복무했다. 한화그룹은 3세 김동관 부회장, 김동원 사장, 김동선 부사장 등 삼형제 모두 장교로 병역을 마쳤다.코오롱그룹 이규호 부회장은 미국 시민권을 포기하고 자발적으로 해외 파병까지 수행했다. 차세대 리더들은 어려운 보직을 맡으며 병역 이행을 기업 리더로서의 ‘책임 있는 출발점’으로 삼고 있는 모습이다.50대 그룹 오너일가를 보면 아버지 세대는 질병, 외국 국적 등으로 병역 면제를 받은 경우가 많았던 반면, 자녀 세대에서는 병역 의무를 성실히 이행한 사례가 뚜렷하게 늘고 있다. 이재용 회장은 과거 승마선수 시절 생긴 허리디스크로 병역을 면제받았다. 하지만 그의 아들 이지호 씨는 해군 함정 통역장교로 복무한다.정용진 신세계그룹 회장도 과체중으로 전시근로역 판정을 받았으나 장남 정해찬 씨는 육군 병장으로 만기 제대했다. 박 대표는 “병역 이행은 이제 단순한 개인 경력이 아니라 사회적 운영 면허, 즉 ‘라이선스’로 기능하는 시대”라고 진단했다.그는 “공정과 투명성을 중시하는 MZ세대와 글로벌 투자자 관점에서 오너의 병역 이행 여부는 기업 지배구조에 대한 신뢰로 직결된다”며 “책임을 나누는 리더가 곧 지속가능한 기업을 상징하게 됐다”고 분석했다.특히 방산·조선·철강 등 보수적이고 국가적 책임이 큰 산업을 주력으로 하는 대기업 오너일가가 병역 의무를 성실히 이행한 사례가 눈에 띈다. 유통, 전자, 건설 등 다른 산업군과 비교해도 이들 그룹은 병역 문제에서 뚜렷한 차별성을 보인다.대표적인 사례가 한화그룹이다. 방산을 핵심 사업으로 두고 있는 만큼 김승연 회장을 비롯해 세 아들 모두가 병역을 마쳤다. 그룹 리더가 군 복무 경험을 갖고 있다는 사실은 무기체계 개발과 수출에 주력하는 안보 산업에서 브랜드 신뢰도를 높이는 핵심 요소로 작용한다.HD현대그룹 역시 조선·해양·에너지 등 국가 기간산업을 이끄는 기업답게 오너일가의 병역 이행에 공을 들여왔다. 정몽준 아산재단 이사장과 장남 정기선 수석부회장은 나란히 ROTC 출신으로 육군 복무를 마쳤고 차남 정예선 씨는 공군 방공포병으로 군 생활을 했다. 고강도 산업 특성상 ‘책임감 있는 리더’에 대한 기대가 크고 현장을 중시하는 조직문화와도 병역 이행이 맞닿아 있다고 분석한다.동국제강그룹도 병역 이행의 모범사례로 꼽힌다. 장세주 회장은 ROTC 포병장교 출신이며 동생 장세욱 부회장은 재계에서 드문 육사 출신 경영자로 10년간 직업군인 생활을 거쳐 소령으로 예편했다. 오너 4세인 장선익 전무도 육군 병장으로 만기 전역했다. 보수적이고 상명하복 문화가 강한 철강업 특성상 리더의 병역 이행은 조직 내 신뢰 형성과 직결된다는 평가다.차세대 재계 리더들의 병역 이행은 기업 브랜드 자산을 축적하는 상징적 행위로서도 의미가 크다. 기업의 신뢰도를 높여 위기 상황에서 여론의 급락 속도와 폭을 완화하는 신뢰의 쿠션으로 작용하며, 브랜드 스토리를 확장해 혁신과 성과뿐 아니라 책임과 헌신의 내러티브를 더한다.박 대표는 “오너일가도 규칙을 지킨다는 사실은 임직원들에게 공정성을 강화하는 메시지가 되고 투자자와의 관계에서도 ESG 경영의 사회와 지배구조 항목에 긍정적 설득력을 제공한다”고 말했다. 그러나 동시에 리스크도 존재한다.과도한 홍보는 이미지 세탁이라는 역풍을 맞을 수 있으며 보직 배정 과정에서 특혜 논란이 생기면 전체 메시지가 무너질 수 있다는 것이다. 따라서 팩트 중심의 절제된 커뮤니케이션이 꼭 필요하다고 박 대표는 말한다.승계를 준비 중인 재계 2~4세에게 병역 문제는 단순한 의무 이행을 넘어 브랜드 신뢰를 좌우하는 핵심 과제가 되고 있다. 전문가들은 병역 이행의 방식과 커뮤니케이션 전략에 따라 기업의 사회적 신뢰 수준이 크게 달라질 수 있다고 지적한다.박 대표는 “학업과 경력 계획을 병역 일정과 사전에 연계해 자연스럽고 투명하게 이행하는 것이 중요하다”며 “보직 배치와 평가는 오로지 군 규정에 따르고 기업이나 가족의 개입이 전혀 없음을 분명히 해야 한다”고 강조했다.병역 관련 커뮤니케이션은 개인의 직접적인 언급보다는 수료와 전역 사실 등 결과 중심의 정보만을 간결하게 공개하는 방식이 적절하다는 분석이다. 전역 이후에는 군에서 습득한 규율, 팀워크, 리더십 등을 경영 현장에 연결해 안전·품질·공급망 등 실질적 과제 해결에 활용하는 것이 효과적이다.또한 병역 경험을 보훈, 청년 일자리, 기술 교육 프로그램 등과 연계해 사회적 기여로 확장할 경우 책임 있는 리더로서의 이미지를 장기적으로 구축할 수 있다는 평가다. 박 대표는 “앞으로 승계를 준비하는 기업들은 동일 기준, 절제된 소통, 책임의 연속성을 원칙으로 삼을 때 위기에도 흔들리지 않는 장기적 브랜드 자산을 축적할 수 있을 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com