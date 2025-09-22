"스톡옵션도 반납?" 자사주 소각 의무화, 기업들은 어떻게 준비해야 하나

Q. 자사주 소각 의무화, 기업에 큰 영향을 미칠까.

자사주 소각 의무화를 둘러싼 논란이 확대되고 있다. 일반 주주들을 위한 정책으로 입안됐고, 주주들의 지지를 얻고 있지만 기업들은 곤혹스러워하고 있다. 자사주를 활용해 적대적 M&A를 방어하거나 유동성 위기에 빠졌을 때 자사주를 활용해 자금을 조달할 수단을 잃게 되기 때문이다.물론 이 같은 기업의 논리에는 모순이 있다. 애초 자사주 취득의 명분은 일반 투자자를 위한 주주가치 제고였다. 취득할 때는 주가안정 및 주주가치 제고라고 하지만 처분 때는 목적이 달라지는 함정이 있다.그럼에도 투기적 자본의 공격 등을 방어해야 하는 무기로서 자사주의 현실적 필요성은 일정한 설득력을 얻고 있는 게 사실이다.한때 마법의 도구였던 자사주가 소각 대상으로 변화할 가능성이 높아짐에 따라 기업들도 다양한 대응책 모색에 나서고 있다. 기업들의 고민은 크게 두 가지다.우선 개정안이 통과되면 기존에 보유하고 있던 자사주까지 소각 의무가 정해지는지가 가장 큰 관심사다. 기존 자사주를 보유할 수 있는 시기와 범위도 아직 정해지지 않았다.자사주 소각 의무가 도입되면 적대적 인수나 주주행동주의에 어떻게 대비할 수 있을지도 고민이다. 자사주 소각 의무화를 둘러싼 궁금증을 정리했다.자사주를 5% 이상 보유한 상장회사가 그렇게 많지는 않다. 하지만 자사주를 대량 보유하고 있는 기업은 개정 상법과 관련된 여러 이슈를 복합적으로 적용 받는 경우가 많다.예컨대 집중투표제, 감사위원 분리선임, 이사의 충실의무 확대 등 다양한 사안에 자사주 소각의무까지 추가되면 해당 기업들의 자본 정책 및 지배구조 관리 전략에 직접적인 영향력을 미칠 수 있다. 단순히 재무적 효과에 그치는 것이 아니라 배당정책, 주가관리, M&A, 구조개편, 경영권 방어 등과 직결되기 때문에 파급력이 상당히 큰 것이다.사실상 그렇다. 지금까지 기업들은 자사주를 백기사에게 넘기거나 담보로 활용해 경영권을 지키고 유동성을 확보해왔다.그러나 의무 소각이 도입되면 자사주를 일정 기간 내 반드시 소각해야 하기 때문에 이런 방식은 사실상 불가능하게 된다. 이는 곧 경영권 리스크 관리 수단이 축소되는 것을 의미한다.기업들은 정관 정비, 우호주주 네트워크 강화 등 대체적 방어 전략을 마련할 수밖에 없다. 다만 아직 자사주 의무 소각 법이 아직 확정된 것은 아니기 때문에 적대적 M&A 상황에서는 자사주를 공정한 가격에 처분할 수 있도록 예외를 두자는 건의와 논의도 필요하다.현재 발의된 개정안들의 내용에 따르면 의무 소각 규정이 시행될 경우 기업이 이미 보유 중인 자사주도 일정 기간 내 소각해야 할 가능성이 높다.이는 곧 기존 자사주를 전략적 자산이나 경영권 방어 수단으로 활용할 수 없게 된다는 뜻이다. 특히 인적분할이나 합병 등 구조개편 과정에서 자본금 축소나 재무구조 악화로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.반납하지 않아도 될 확률이 높다. 자사주 소각 의무가 도입되더라도 임직원 인센티브 목적은 법령상 예외적으로 자사주 보유가 허용되는 사유로 인정될 가능성이 크다.직원들이 받은 자사주 자체가 무효화되거나 소각되는 것은 아니며 기업은 여전히 스톡옵션이나 보상 수단으로 자사주를 활용할 수 있을 것으로 전망된다.실제로 해외 주요국에서도 스톡옵션이나 임직원 보상 목적으로 자사주가 널리 활용되고 있으며 국회에 계류 중인 법안들도 이런 취지를 반영해 예외 사유에 포함하고 있다.자사주 소각 관련 개정안 발의 취지가 ‘주주환원’이라는 점을 고려하면 자사주를 경영권 방어 수단으로 활용하는 것은 사실상 불가능해진다.자사주 소각이 의무화되면 기업은 단순히 주가 관리 목적의 자사주 매입보다는 명확한 주주환원 정책을 달성할 수 있도록 취득 시부터 소각까지 일련의 계획을 수립해야 한다.소각 시기가 법으로 제한되면 자유로운 처분이 어렵고 그로 인해 취득 자체의 유인이 줄어든다. 소각 시기까지 고려해 배당과 병행한 종합적 환원 정책 설계가 필요하다. 향후 지배구조 개편 측면에서는 우호주주 확보나 정관 정비 등 대체적 방어전략을 마련해야 한다.정관 개정은 상법상 특별결의 사항이고 경영권 방어를 노골적으로 반영하기는 어렵다. 대신 개정안의 취지에 맞추면서도 주주·기관투자가 신뢰를 확보할 수 있는 방향이 필요하다.예를 들어 사외이사 및 독립이사의 독립성 강화, 이사의 선임 방식(사내이사·사외이사 분리 선출 여부), 이사회 정족수 설정 등은 선제적으로 정비할 수 있는 부분이다.이러한 사항은 나중에 주주제안이나 경영분쟁 상황에서 이사 선임, 정족수 충족 여부 등으로 연결되기 때문에 미리 정관을 손봐 두는 것이 바람직하다. 특히 상법 개정 전 명분을 갖춰 선제적으로 개정하는 대응이 필요하다.자사주 비중이 높은 증권사의 경우 의무 소각 규정이 도입되면 자본 축소와 자기자본비율 하락으로 직결될 수 있어 ‘셈법’이 복잡해지고 있다.따라서 선제적으로 첫째, 입법 과정에 적극적으로 의견을 개진하여 자사주 소각의 예외 또는 유예 기간을 확보하고 둘째, 보유 자사주 활용 계획을 명확히 수립해 시장 불확실성을 줄이며 셋째, 배당 확대 등 대체적 주주환원 수단을 병행해 투자자 신뢰를 유지하고 넷째, 재무건전성 관리와 자본확충 옵션을 미리 검토해 소각에 따른 충격을 완화하는 전략이 필요하다.자사주 소각이 의무화될 경우 배당성향이 높은 일부 기업으로만 투자가 몰릴 수 있다. 투자자금이 고배당·대형주에 쏠리며 시장 양극화가 심화될 수 있고 유동성이 취약한 기업들은 자본시장 접근성이 떨어져 자금조달 비용 증가와 신용등급 하락 위험에 처할 수 있다.자사주 소각은 세법상 배당으로 보지 않기 때문에 주주에게 직접 과세되지 않고 회사 입장에서도 비용으로 처리되지 않으므로 세제상 부담이 없다.다만 소각 의무화로 인해 기업들이 자사주를 전략적 자산이 아닌 주주환원 수단으로만 활용하게 되면 배당 확대와 유사한 효과가 발생해 과세 형평성 논의가 불거질 수 있다. 한편 정부는 자사주 소각 의무와 연관해 배당소득 분리과세를 담은 세법 개정안을 제시하고 있다.독일은 한국의 의무소각과 유사하나 한도 내 보유를 허용한다. 자본금의 10%까지는 자사주로 보유할 수 있게 하되 초과된 부분은 취득 시로부터 3년 내 처분해야 한다.일본은 이사회 결의로 자사주 자율 소각이 가능하고 자사주를 주주환원 수단으로 활용하되 지배주주 방어 목적으로는 제약을 두고 있다.즉 한국 상법 개정 논의는 독일·일본처럼 자사주 활용의 자의성을 줄이고 주주환원 중심으로 제도 설계를 강화한다는 점에서 방향은 유사하지만 자사주를 강제로 소각하도록 하려는 만큼 기업은 충격을 더 크게 받을 수 있다.가능성이 높다. 독일과 일본 모두 자사주 소각과 보유를 허용하면서도 예외 사유, 절차적 통제, 주주보호 장치를 두고 있다. 한국에서도 의무 소각이 도입된다면 ▲임직원 보상 목적의 자사주 보유 예외 ▲특정인 대상 처분 시 신주 제3자 배정과 동일한 주주보호 규율 적용 ▲적대적 인수에 대한 경영권 방어 수단 도입 등이 함께 논의될 수 있다.자사주 소각은 주식 수를 줄여 주당 가치를 높이는 만큼 원칙적으로는 주주에게 호재다. 하지만 의무화가 되면 기업의 자율성이 줄어들고 배당 여력이 부족한 중견·중소기업엔 부담이 될 수 있다. 결국 시장에는 단기적 주가 부양과 장기적 부작용이 동시에 나타날 수 있는, 이른바 ‘양날의 검’인 셈이다.이 기사는 문성 법무법인 율촌 변호사의 답변을 토대로 작성했다. 문 변호사는 제48회 사법시험에 합격하고 사법연수원 38기를 수료했다. 이후 자산운용사, 증권사, 지주회사 등에서 사내 변호사로 근무하며 기업의 법무 현안을 처리해 왔다. 2019년부터 2022년까지는 국민연금공단 기금운용본부에서 주주권행사팀장을 맡았고 2022년부터 법무법인 율촌에서 활동하고 있다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com