국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

독일 볼프스부르크에 위치한 폭스바겐(VW) 공장의 전경. 독일 연방통계청 자료를 바탕으로 회계컨설팅업체 EY가 분석한 결과, 독일 자동차 산업에서 최근 1년 사이 약 5만1500개의 일자리가 사라진 것으로 나타났다. 이는 전체 종사자의 약 7%에 해당하며, 업계를 둘러싼 경기 침체가 주요 원인으로 지목된다. 사진=연합뉴스

에너지 전환 모범국으로 불리던 독일이 재생에너지 정책 속도를 조절한다. 독일 경제에너지장관은 15일 재생에너지 고정가격매입제도(FIT) 단계적 폐지와 가스 발전소 신규 건설 계획이 포함된 10대 실행안을 발표했다. 경기 침체와 높은 전기료로 산업계 반발이 거세지자 경쟁력과 기후중립의 균형을 내세운 조치다. 현재 독일 전력의 약 60%가 재생에너지에서 나오지만, 수급 불안정이 여전하다는 점도 반영됐다.켄 팩스턴 텍사스주 법무장관이 미국 의결권 자문사 ISS와 글래스루이스를 상대로 소비자보호법 위반 여부 조사에 착수했다고 16일 로이터 통신이 보도했다. 이들 회사가 ESG 관련 주주권 행사 과정에서 사실을 오도했는지 살펴보겠다는 것이다. 이는 공화당이 주도하는 반ESG 기류 속에서 나온 조치로, 연방 법원이 최근 텍사스주의 ESG 규제법 집행을 막는 판결을 내린 바 있다.존 케리 전 미국 국무장관은 런던 국제해운주간을 계기로 국제해사기구(IMO)의 넷제로 프레임워크 채택을 촉구했다. 17일 블룸버그에 따르면 그는 모든 온실가스를 대상으로 하는 연료 기준과 탄소가격제 도입을 강조하며, 전 세계 해운업계가 친환경 연료 시장을 선도해야 한다고 강조했다. 이미 암모니아·e-메탄올 등 대체연료 수요가 급증하고 있으며, 선제적으로 움직이는 기업이 경제적 기회를 선점할 것이라는 전망도 제시했다.국제에너지기구(IEA)는 석유·가스 산업이 매년 5000억달러(약 680조원)를 투입하고도 기존 유전 감소를 겨우 메우는 수준이라고 분석했다. 16일 파이낸셜타임스에 따르면 특히 셰일가스와 셰일오일은 신규 시추 없이는 첫해에 35% 생산이 줄어든다. IEA는 투자가 중단될 경우 연간 산유량이 하루 550만 배럴 줄어들 것이라고 경고했다. 이에 따라 세계 에너지 공급은 점차 중동과 러시아에 집중될 가능성이 크다고 전망했다.앨 고어 전 미국 부통령은 트럼프 행정부의 화석연료 확대와 청정에너지 정책 철회를 “미국에 비극적 상황”이라고 평가했다. 그는 이로 인해 미국이 저탄소 경제 경쟁에서 뒤처지고, 중국이 녹색산업 패권을 확대할 것이라고 경고했다. 고어는 “정책이 에너지 전환 속도를 늦추더라도 멈출 수는 없다”며 글로벌 탈탄소 흐름이 계속될 것이라고 강조했다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com