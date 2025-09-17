'인스케이프 양양 by 파르나스' 계약자에 '영구적 오너십' 혜택 제공

'인스케이프 양양 by 파르나스'는 투자자들에게 다양한 혜택을 제공하며 관심을 끌고 있다.계약자에게 우선 예약으로 연간 30일의 무료 숙박 혜택을 제공한다. 이를 통해 투자자들은 가족이나 지인과 함께 고급 호텔에서 무료로 머물 수 있는 특권을 언제든 편리하게 누릴 수 있다.또한 파르나스 호텔 멤버십 혜택도 함께 제공되어 전국 주요 파르나스 호텔에서 멤버십 특전을 활용할 수 있다. 인스케이프 양양 by 파르나스 계약자는 전국 파르나스 호텔에서 지속적인 혜택을 누리는 '영구적 오너십' 개념을 경험하게 된다.호텔은 지상 39층, 174.6m의 높이를 자랑하며 강원도 내 최고층 건축물로 설계되었다. 등대를 형상화한 독창적인 원형 외관은 랜드마크로 자리 잡았으며, 호텔 최고층에 위치한 루프탑 라운지는 동해와 설악산의 파노라마 뷰를 제공한다. 특히, 건물 외부로 돌출된 유리 바닥 전망대인 '글라스 엣지'는 방문객들에게 스릴 넘치는 경험과 함께 독특한 관광 명소로 자리 잡을 전망이다.부대시설 역시 투자 가치에 크게 기여한다. 16층에 위치한 야외 인피니티풀은 수평선과 바다를 동시에 조망할 수 있는 이색적인 공간으로 설계되었다. 풀사이드 바와 프라이빗 카바나, 피트니스 센터까지 고급 호텔의 필수 편의시설을 모두 갖추고 있다.객실은 원형 외관을 살린 부채꼴 전망창을 적용해 모든 객실에서 동해의 시원한 조망을 감상할 수 있으며, 가족 단위 투숙객을 위한 2침실 독립형 등 다양한 타입으로 구성됐다.낙산해수욕장 바로 앞에 위치한 입지적 장점도 빼놓을 수 없다. 이 호텔은 수영복 차림으로 해변에 바로 나갈 수 있는 접근성을 갖추고 있어 국내외 서핑 여행객들과 휴양객들에게 매력적인 선택지로 평가받고 있다. 이러한 위치적 특성은 호텔의 경쟁력을 한층 높이는 요소로 작용한다.현재 '인스케이프 양양 by 파르나스'는 1차 분양을 성공적으로 마쳤으며, 2차 분양이 진행 중이다. 이 호텔은 393실로 구성되었으며, 대우건설이 설계를 맡아 신뢰를 더하고 있다. 대우건설은 쉐라톤 그랜드인천호텔과 서울드래곤시티 등 주요 호텔 프로젝트를 다수 수행하며 쌓아온 전문성을 바탕으로, 이 프로젝트에서도 완성도를 높였다.분양 갤러리는 서울 청담역 1번 출구 앞에 위치해 있으며, 사전 예약 후 방문이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com