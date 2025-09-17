이번채용은 설계, 소자, 연구개발(R&D), 공정, 양산기술 등 주요기술 직무를 대상으로 하며 경기 이천·분당, 충북 청주, 서울이다.
근무지는 합격자는 서류 심사와 인적성 검사 등을 거친 뒤 11월말 면접을 거쳐 결정될 예정이다.
SK하이닉스는 공채는 없앴지만 3월과 9월 시즌에 맞춰 대구모 수시 채용을 진행하고 있다.
이번 수시채용을 위해 SK하이닉스는 포항공대를 비롯해 주요 12개 거점 대학에서 채용설명회를 진행하고 있으며 채용 인원은 세 자릿수로 알려졌다.
한편 SK하이닉스는 올해 상반기 영업이익 16조6000억원을 기록하며 국내 기업 중 1위를 차지했다.
이같은 실적에 힘입어 SK하이닉스는 성과급 규모도 파격적으로 확대할 방침이다. 업계에서는 SK하이닉스의 올해 영업이익을 37조원 이상으로 추정한다. 이 경우 직원들은 1인당 1억원 수준의 성과급을 받게 될 것으로 보인다.
높은 급여수준이 알려지면서 SK하이닉스는 지난 7월 인크루트가 발표한 ‘일하고 싶은 기업’ 조사에서 삼성전자를 제치고 처음 1위에 오르기도 했다.
이에 취업준비생 사이에서도 이번 채용에 대한 관심이 뜨겁다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
