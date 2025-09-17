경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2025.1.23 사진=연합뉴스

SK하이닉스는 오는 22일부터 내달 1일까지 2025년 하반기 신입사원 모집을 위한 서류 접수를 진행한다.이번채용은 설계, 소자, 연구개발(R&D), 공정, 양산기술 등 주요기술 직무를 대상으로 하며 경기 이천·분당, 충북 청주, 서울이다.근무지는 합격자는 서류 심사와 인적성 검사 등을 거친 뒤 11월말 면접을 거쳐 결정될 예정이다.SK하이닉스는 공채는 없앴지만 3월과 9월 시즌에 맞춰 대구모 수시 채용을 진행하고 있다.이번 수시채용을 위해 SK하이닉스는 포항공대를 비롯해 주요 12개 거점 대학에서 채용설명회를 진행하고 있으며 채용 인원은 세 자릿수로 알려졌다.한편 SK하이닉스는 올해 상반기 영업이익 16조6000억원을 기록하며 국내 기업 중 1위를 차지했다.이같은 실적에 힘입어 SK하이닉스는 성과급 규모도 파격적으로 확대할 방침이다. 업계에서는 SK하이닉스의 올해 영업이익을 37조원 이상으로 추정한다. 이 경우 직원들은 1인당 1억원 수준의 성과급을 받게 될 것으로 보인다.높은 급여수준이 알려지면서 SK하이닉스는 지난 7월 인크루트가 발표한 ‘일하고 싶은 기업’ 조사에서 삼성전자를 제치고 처음 1위에 오르기도 했다.이에 취업준비생 사이에서도 이번 채용에 대한 관심이 뜨겁다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com