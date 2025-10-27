충청 대표 의료기관 '충무병원', 디지털 헬스케어 시대 준비 [2025 한국경제 최고의 리더]

의료서비스 부문 - 권준덕 영서의료재단 천안아산 충무병원 이사장

영서의료재단 천안충무병원은 1990년 천안시 쌍용동에서 3개 진료과, 79병상 규모로 문을 열었다. 이후 약 20개 진료과와 362병상으로 확장된 이 병원은, 2015년 아산시에 24개 진료과와 380병상 규모의 아산충무병원을 개원하며 중부권 최대 종합병원으로 도약했다. 천안충무병원은 심혈관, 뇌혈관, 소화기, 간질환 등 13개 전문센터를 운영하며 중증·응급질환 진료에 특화된 체계를 구축했다. 특히 하이브리드 심장수술실을 갖추고 관상동맥 우회술, 판막치환술 등 고난도 수술을 시행해 왔다.아산충무병원 역시 심혈관, 뇌혈관, 척추, 관절, 어린이센터 등 전문화된 진료역량을 갖췄다. 특히 고령화에 따른 만성 노인성 질환 수요에 대응하기 위해 천안시립노인병원, 충무원, 영서원, 충무노인복지센터 등 자매시설과 연계해 진단-치료-사후관리-요양에 이르는 토탈케어 시스템을 운영 중이다. 병원 경영진은 "병원은 본질적으로 공적 역할을 수행하는 기관"이라며 수익보다는 지역 보건의료의 중심이 되어야 한다는 철학을 강조한다. 실제 아산충무병원 개원 당시, 수익성이 높은 장례식장 운영 제안을 병원장 주도로 반려한 일화는 이 철학을 상징적으로 보여준다.개원 초기 천안·아산 지역의 의료 공백을 파악한 병원은 심혈관과 뇌혈관 분야의 진료체계 확충에 집중했다. 당시 단국대병원이 유일하게 해당 분야 진료를 맡고 있었으나, 현재 충무병원은 이들보다 더 많은 시술 건수를 기록하고 있다. 특히 심혈관계 질환은 골든타임이 생명과 직결되기에, 병원은 신속 정확한 진단과 시술 시스템으로 응급환자 치료 성과를 크게 높이고 있다.2020년 코로나19 팬데믹 시기, 충무병원은 지역의 건강과 안전을 지키기 위해 과감한 결정을 내렸다. 선별진료소와 생활치료센터 운영은 물론, 일반병상을 줄이고 중증환자용 병상으로 전환하여 감염병 거점병원으로서 중책을 수행했다. 중소병원 최초로 중증응급진료센터를 가동한 점도 지역의료계에 큰 반향을 불러일으켰다. 병원은 감염병 전담 지정에 따른 재정적 부담에도 불구하고, 중부권 핵심 의료기관으로서 책임을 다했다.이런 선제적 대응과 조직력은 단순한 위기 극복을 넘어 병원에 대한 지역사회 신뢰를 한층 강화하는 계기가 됐다. 신속한 의사결정, 유기적 협력, 체계적 병상 재편이 오늘의 성과를 가능케 한 배경이며, 이는 전 구성원의 헌신 덕분이었다. 의료기관으로서 사회적 책임을 다하고자 한 병원의 철학이 실천으로 이어진 결과다.충무병원이 지향하는 미래는 ‘본질에 충실한 병원’이다. 진료 역량과 감염관리 체계는 물론, 환자를 진심으로 돌보는 의료문화를 핵심 가치로 삼고 있다. ‘환자를 가족처럼’이라는 원훈 아래, 안전하고 친절한 병원, 환자 중심 병원으로의 길을 꾸준히 걷고 있다. 또한, 사회적 소외계층을 위한 공헌 활동도 활발히 펼치며 따뜻한 의료기관으로 자리매김하고자 한다.디지털 헬스케어 시대에 발맞춰 병원은 AI 영상 판독 시스템을 일부 도입해 진단의 정확도와 속도를 높이고 있다. 이는 단순한 기술 도입이 아닌, 의료철학과 운영방식까지 아우르는 패러다임 전환의 출발점이다. 비대면 진료 확대, 예방 중심 의료 전환 등 시대적 흐름에 대응하며 병원은 기존의 치료 중심 모델에서 벗어나, 예측과 회복, 지속적 건강관리를 통합 제공하는 플랫폼으로 진화 중이다. 축적된 의료 데이터를 기반으로 질병을 예측하고 조기 개입하는 역량은 향후 병원의 핵심 경쟁력이 될 전망이다.충무병원은 디지털 헬스케어를 대한민국 의료 산업의 성장 동력으로 인식하고 있으며, 향후 의료의 중심이 ‘진료실 안’에서 ‘생활 속’으로 옮겨갈 시대를 대비하고 있다. 이처럼 충무병원은 의료 본질을 지키는 동시에, 사회적 책임을 다하며 디지털 혁신과 함께 미래를 준비하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com