'부산의 심장'...청년과 혁신이 만드는 미래도시 [2025 한국경제 최고의 리더]

혁신경제도시 부문 - 김영욱 부산광역시 부산진구청장

부산의 중심부에 위치한 부산진구는 교통·금융·상업의 허브이자 대한민국 산업화의 산실로 상징적인 지역이다. 지하철 1·2호선 환승역과 7개의 간선도로가 교차하고, 하루 평균 유동인구는 120만 명에 달한다. 서면교차로는 동·서부산을 연결하는 핵심 교통망으로 기능하며, 부산 6개 자치구와 인접해 도시전략의 중심축 역할을 한다.이 같은 입지적 강점을 기반으로 부산진구는 최근 몇 년 사이 전방위 혁신을 실현하며 미래 도시로 도약하고 있다. 특히 청년 비율이 29%를 넘고, 청년 창업률도 부산 1위를 기록해 ‘젊은 도시’로 주목받는다. 제일제당, 락희치약, 시발택시 등 산업사에 등장하는 기업들이 이곳에서 출발한 것도 창업생태계의 저력을 보여준다.민선 8기 김영욱 구청장은 ‘구민이 곧 구청장’이라는 철학 아래 통합 전략을 펼치며 단기간 내 눈에 띄는 성과를 만들어냈다. 대표적 사례는 전국 최초의 ‘청년친화도시’ 지정이다. 이는 청년을 단순한 수혜자가 아닌 정책 주체로 끌어올린 모델로, 창업·문화·주거·참여 등 청년 삶 전반을 포괄하는 정책이 실행되고 있다.전포·서면 일대에는 청년 트라이얼 스토어, 공유창고, 거리축제, e스포츠 페스티벌 등 다양한 실험이 진행 중이다. 공유창고와 거리 전시는 창업자의 물류·홍보 부담을 줄이고, 도심을 창작공간으로 전환시키는 역할을 한다. SNS 콘텐츠 개발, 상권 브랜딩 등도 청년 주도로 이뤄지며, 민관 협치 형태의 청년정책위원회에는 100여 명이 참여하고 있다.의료관광 분야에서도 괄목할 성과가 이어졌다. 2023년 외국인 환자 수는 4,236명(전년 대비 137% 증가), 2024년에는 18,238명(330% 증가)으로 급증해 부산 내 1위를 기록했다. 김 구청장은 베트남, 몽골 현지를 직접 방문해 MOU를 체결하고 자매결연을 맺는 등 적극적인 해외 네트워크 확장에 나섰다.도시재생 분야에서는 주민 주도의 ‘15분 도시’ 모델을 실현했다. 당감·개금권역은 주민이 기획한 보행로, 공원, 자전거길 등 10개 단위사업과 함께 북페스티벌, 청소년축제 등도 함께 추진되었다. 호천·광산·개금 일대에는 총 824억 원의 도시재생 예산이 투입되고 있다.교통 정책도 가시적 성과를 냈다. 부전역 복합환승센터 재추진에는 30만 명이 서명으로 참여했고, 현재 국토부 반영 요청과 시비 확보 등 본격화 단계에 있다. 또 하나의 상징은 ‘백양터널 무료화’다. 25년간 미해결 과제였던 이 정책은 주민·의회·행정이 협치해 해결한 사례로, 단순 교통정책을 넘어 행정 민주주의 성과로 해석된다.복지 분야에서는 생애주기별 맞춤 정책을 추진 중이다. 아동 대상 ‘다함께돌봄센터’ 확충, 청년 대상 ‘전세사기 예방교육’, 노인을 위한 고령친화도시 가입과 돌봄 서비스 확대가 이뤄졌으며, 평생교육 브랜드 ‘부산眞대학’, 어린이 창의공간 ‘들락날락’도 운영 중이다.생활 인프라 측면에서도 주민 체감도가 높다. 엄광·백양·황령산에 맨발 황톳길을 조성하고, 고령층을 위해 호천마을에는 경사형 엘리베이터를 설치했다. 개금동 DRMO 철도부지는 2027년까지 ‘레일스포츠파크’로 재탄생할 예정이다.환경정책에서도 자원회수센터 지하화, 비점오염 저감사업, 탄소중립 기본계획 등을 통해 2030년까지 온실가스 31% 감축을 목표로 하고 있으며, 주민 참여 프로그램도 활발히 진행되고 있다.김영욱 구청장은 “부산진구는 단지 중심지일 뿐 아니라, 청년과 주민, 기업이 함께 꿈꾸고 실현하는 도시”라며, “스마트그린산단, 의료관광벨트, 복합환승센터 등을 통해 부산의 심장으로서 새로운 시대를 열겠다”고 강조했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com